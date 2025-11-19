Efteling trots: Danse Macabre wint 'Oscar van de pretparkwereld'

Pretpark de Efteling heeft opnieuw internationale erkenning gekregen. Danse Macabre, die vorig jaar het Spookslot opvolgde, heeft een Thea Award gewonnen, meldt het AD. De zogenoemde "pretpark-Oscars" worden elk jaar uitgereikt aan de beste nieuwe attracties ter wereld door vakorganisatie TEA.

Een vakjury van ontwerpers en ontwikkelaars beoordeelt de attracties op thema, vernieuwing en impact. Dat Danse Macabre opvalt tussen grote spelers als Disney en Universal is bijzonder. Die parken investeren vaak honderden miljoenen in nieuwe attracties.

Vorig jaar viel een attractie in de prijzen die meer dan 430 miljoen euro kostte om te bouwen; Danse Macabre kostte 'slechts' 35 miljoen euro. Toch wordt de Efteling-attractie geprezen vanwege de sfeervolle verhalenwereld en de vernieuwende, ronddraaiende bewegende vloer waarop bezoekers worden meegenomen.

Benieuwd hoe Danse Macabre er vanbinnen uitziet? In de video bovenaan dit artikel zie je de allereerste beelden die de Efteling destijds deelde.

Uniek

Volgens Efteling-directeur Fons Jurgens is deze erkenning een groot compliment voor de makers. Zij hebben het verhaal van Danse Macabre tot in detail uitgedacht en tot leven gebracht. Het succes van het spookspektakel was niet vanzelfsprekend, want dit type attractie was nog nergens anders gebouwd. Dat bleek afgelopen zomer, toen Danse Macabre een aantal dagen dicht moest vanwege technische problemen.

Dat de attractie nu alsnog internationaal wordt geprezen, maakt de Efteling "bijzonder trots". Volgend jaar reist een delegatie van het attractiepark af naar Amerika, waar de trofee wordt uitgereikt op een gala. Eerder dit jaar werd Danse Macabre al bekroond tot Best New Family Attraction en Europe’s Best Indoor Attraction door twee grote vakbladen.

Het is niet de eerste keer dat de Efteling een Thea Award binnensleept: Villa Volta werd in 1997 bekroond, in 2005 ontving het park de oeuvreprijs Thea Classic Award en ook watershow Aquanura (2012) en Pardoes-attractie Symbolica (2017) vielen in de prijzen.