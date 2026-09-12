Droomvlucht laatste rustplaats? 'Nabestaanden strooien as uit in Efteling'

De Efteling blijkt voor sommige mensen zo'n bijzondere plek te zijn dat nabestaanden er de as van een dierbare uitstrooien. Vooral de Droomvlucht zou daarvoor een populaire plek zijn. Dit schrijft Omroep Brabant na gesprekken met oud-medewerkers. Het attractiepark bevestigt aan de regionale omroep dat dit weleens is voorgekomen, maar vindt het "niet passend".

Zes oud-medewerkers vertellen dat as bij verschillende attracties in de Efteling is uitgestrooid. Een voormalige medewerker zegt daar moeite mee te hebben gehad. Nabestaanden hopen hun dierbare zo een blijvende rustplaats te geven, maar in de praktijk wordt de as doorgaans dezelfde dag nog opgeruimd.

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Stofzuiger

"Dan liep een medewerker met een stofzuiger daarnaartoe om de as op te zuigen. Vervolgens werd die in een kliko geleegd en klaar is Kees", vertelt een oud-medewerker aan de omroep. Voor haar ging dat veel te ver en daarom deed ze het zelf niet. Ze deelt haar verhaal om nabestaanden te waarschuwen: "Het is voor nabestaanden wel fijn om te weten dat ze dit beter niet kunnen doen."

De Efteling laat aan Omroep Brabant weten dat het uitstrooien van as incidenteel voorkomt, maar dat daar geen toestemming voor wordt gegeven. Volgens het attractiepark past dit niet bij een onbezorgd dagje uit. Bovendien is het park ingericht op dagelijks onderhoud en schoonmaak. De Efteling vraagt bezoekers daarom dit te respecteren.