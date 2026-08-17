'Efteling opnieuw toneel van pikante opnames, park overweegt actie'

Wederom zijn er pikante opnames gemaakt op het terrein van de Efteling. Dit keer door de Britse Zara Rose, een Brits OnlyFans-model. Zij nam onlangs materiaal op in een accommodatie van het Efteling-vakantiepark Bosrijk. Op Instagram deelde ze elf filmpjes waarin ze samen met een man te zien is. Dat meldt de Telegraaf.

Volgens de krant zijn de Instagramvideo's wel uitdagend, maar is Rose niet naakt. Op haar OnlyFans-account gaat het wel een stapje verder. Op die beelden is ze wel bloot te zien en voert ze seksuele handelingen uit. Ondanks dat ze in de filmpjes niet noemt dat ze bij de Efteling is, is dat wel duidelijk te zien. Overal hangen namelijk schilderijen van Klaas Vaak.

In 2020 was er ook ophef over erotische beelden in een vakantiehuisje in de Efteling. Toen bood de maker zijn excuses aan. Zie de bovenstaande video.

Eerdere ophef

De Efteling bevestigt aan de Telegraaf dat de beelden in Bosrijk zijn opgenomen en reageert afkeurend: "Dit soort content hoort niet thuis in de Wereld van de Efteling. Voor opnamen met commerciële doeleinden op ons terrein is bovendien vooraf schriftelijke toestemming nodig. Die toestemming is hiervoor niet verleend. We bekijken of er aanleiding is om actie te ondernemen.”

De Efteling krijgt wel vaker te maken met pikante opnames op haar terrein. In december 2024 maakte een Russische pornoactrice erotische beelden in het Sprookjesbos. En eerder dit jaar zorgde een Nederlands OnlyFans-model voor ophef door te paaldansen in een historische kindermolen.

Beeld: Instagram/rose_red_line