Joanna geeft al 60 jaar balletles, nu is haar school verwoest: 'Het is mijn leven'

De explosie aan de Tarwekamp in Den Haag heeft diepe sporen nagelaten, ook voor Joanna van der Pijl, die al zestig jaar balletlessen geeft. Haar levenswerk lijkt te zijn verwoest. Haar balletschool, gevestigd in de getroffen flat, is zwaar beschadigd. Maandag nam ze voor het eerst een kijkje bij de ravage, vanaf een afstand achter de hekken.

Joanna kijkt met gemengde gevoelens naar de verwoesting. "Ik heb vannacht goed geslapen, maar ik blijf denken aan de mensen die zijn omgekomen. En ondertussen vraag ik me af of ik ooit nog kan terugkeren naar mijn balletschool.” De beelden van het zwartgeblakerde pand en de schade door bluswater maken haar somber. "Het is mijn leven. Wat ga ik doen?"

Ze maakt zich ook zorgen over haar buren. “We hadden geen intensief contact, maar we spraken elkaar vaak. Hun huis is ingestort, en ik weet niet hoe het met hen en hun dieren is. Dat laat me niet los.”

Voorstelling

Met een balletvoorstelling gepland op 9 februari is de tijd beperkt. Joanna zoekt naar een nieuwe repetitieruimte en hoopt dat de kostuums, die in het pand lagen, nog te redden zijn. “Het geeft ons nog maar twee maanden om alles voor te bereiden. Ik moet duidelijkheid krijgen over hoe we verder kunnen.”

Joanna’s balletschool heeft eerder tegenslagen gekend, zoals een overstroming die grote renovaties vereiste. Ze twijfelt of ze de kracht heeft om opnieuw te beginnen, maar wil voorlopig niet opgeven. “Ik wil dat de voorstelling doorgaat, al voelt het alsof ik onderaan een berg sta.”