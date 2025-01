Grote klapper valt niet: mannen van loterijclub verliezen 40.000 euro met Staatsloterij

In Leimuiden bestaat al 120 jaar een unieke traditie: de Staatsloterijclub. Twintig mannen kopen samen een straatje van tien staatsloten met alle eindcijfers, zodat ze altijd een kleine prijs winnen. Het levert geen miljoenen op – in totaal hebben ze meer verloren dan gewonnen.

Maar dat vinden de leden niet erg. Het draait vooral om de gezelligheid en het samen dromen over die ene grote klapper. Toch vinden de mannen het geweldig om mee te doen, al helemaal omdat ze elkaar tijdens vergaderingen en uitjes regelmatig zien, vertellen ze in bovenstaande video.

Hun thuisbasis is Café de Keijzer, waar de sfeer minstens net zo belangrijk is als de trekking. Met hun aanpak winnen ze altijd een klein bedrag, maar écht groot geld bleef zeldzaam. De laatste keer dat de club groot feest vierde, was in 2005, toen er 10.000 euro werd gewonnen. Verdeeld over twintig man is dat echter slechts 500 euro per persoon. Maar: beter dan de slechte resultaten van dit jaar.

Voor nieuwe leden is het wachten geblazen: er is een wachtlijst, en alleen inwoners uit Leimuiden en omgeving mogen meedoen.