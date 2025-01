Heb jij de staatsloterij gewonnen? Hier is het winnende lot verkocht

De hoofdprijs van 30 miljoen euro van de oudejaarstrekking van de Staatsloterij is gevallen op lotnummer DR 16223. Dit lotnummer werd verkocht als twee halve staatsloten. De hoofdprijs van 30 miljoen wordt dus verdeeld, waardoor beide winnaars uit Noord-Brabant en Noord-Holland elk 15 miljoen euro rijker zijn. De winnaar uit de gemeente Bladel kocht het winnende lot online en is daarom al bekend bij de Staatsloterij. De Noord-Hollandse winnaar kocht het staatslot bij CIGO Gelukszaak Bekker in Heemskerk, meldt de Staatsloterij.

"Wat een fantastisch einde van 2024 voor deze winnaars. We hebben dit jaar al tientallen mensen blij mogen maken met een miljoen euro of meer, maar 15 miljoen euro blijft ongekend bijzonder. En helemaal als we die twee keer mogen uitdelen", zegt Bjorn Rosner, die de winnaars begeleidt. "Zo koppelen we de winnaars aan een financieel adviseur, gaan we in gesprek over wie het wel of niet vertellen en adviseren we hoe zij de komende tijd het beste aan de prijs kunnen wennen."

De oudejaarstrekking van de Staatsloterij was nooit eerder zo populair. Tijdens het hoogtepunt op oudejaarsdag tussen 14.00 en 15.00 uur werden er 40 loten per seconde verkocht: 145.479 per uur. In totaal werden er voor deze oudejaarstrekking 7,6 miljoen loten verkocht, dat waren er meer dan vorig jaar. Toen werd het winnende lot verkocht in de gemeente Woensdrecht. De winnaar wachtte toen elf dagen zich te melden met het winnende lot.

ANP