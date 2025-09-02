Terug

Nel’s erf verwoest door storm Winterswijk, nu eet ze omgevallen boom op

Persoonlijke verhalen

Gisteren, 22:52

In Woold probeert kok Nel Schellekens iets positiefs te halen uit de zware storm die begin juli over Winterswijk raasde. Binnen tien minuten liep haar erf onder water, sloegen deuren open en viel een eeuwenoude eik dwars door het dak van de schuur. "Het leek alsof we zelf goudvissen in een plastic zak waren. Zo kwetsbaar voelde dat", vertelt ze aan Hart van Nederland.

De schade was groot: een verwoeste voorraad, een kapotte auto en een ravage van bomen en puin. Toch herinnert Schellekens zich vooral de directe hulp van haar buren. "Noaberschap! Mensen kwamen direct met emmers, zuigers en bezems. En 's avonds zaten we met Chinees eten samen in de chaos. Dat was prachtig."

'Afval bestaat niet'

Hoewel het huis grotendeels overeind bleef, moest het maandenlang worden hersteld. De omgevallen eik ziet ze niet alleen als verlies, maar ook als inspiratie. "Afval bestaat niet. We eten hem niet letterlijk helemaal op, maar we gaan hem wel volledig verwerken", vertelt ze.

Uit het hout maakt ze rookmot, van de bladeren en eikels meel voor brood, en de takken worden gebruikt voor thee en zoethoutachtige creaties. Zelfs paddenstoelen wil ze op het hout gaan kweken. "Alles krijgt een bestemming. Dat is mijn manier om er toch iets positiefs uit te halen."

Na twee maanden hard werken is het restaurant sinds maandag weer open.

