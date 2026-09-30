'Je belandt in een gat': stichting helpt mensen met dementie aan vrijwilligerswerk

Nederlanders worden gemiddeld steeds ouder en daardoor wordt verwacht dat er in 2050 tussen de 500.000 en 600.000 mensen met dementie zullen zijn in ons land. Nu zijn dat er nog 320.000. Stichting DemenTalent zet zich in voor deze mensen, zodat zij alsnog mee kunnen draaien in de samenleving met vrijwilligerswerk.

Want, niet alleen oude mensen krijgen te maken met dementie. Ook ongeveer 20.000 jonge mensen hebben last van de ziekte. En dat is zeer ingrijpend volgens een van de vrijwilligers die zelf op jonge leeftijd gediagnosticeerd werd met dementie. "Je mag niet meer autorijden, je werk zegt 'kom maar eventjes niet'. Je belandt een beetje in een gat", vertelt hij. "Dan is het extra fijn dat je dit soort dagen hebt en je met gelijkgestemden bent."

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Werk matchen

De organisatie zorgt ervoor dat mensen met dementie door vrijwilligerswerk toch nog meekunnen doen in de samenleving. Hoe belangrijk het werk van de stichting is, zag ook koning Willem-Alexander woensdag. Hij ging op bezoek bij de stichting in het Gelderse Kootwijk, waar een aantal vrijwilligers hard aan het werk was.

Deanie van Tuijl, directeur van DemenTalent, is erg blij met de aandacht voor het onderwerp door het bezoek van de de koning. "Mensen met dementie willen ook mee blijven doen." De stichting probeert dan ook om mensen met de ziekte dementie te matchen aan vrijwilligerswerk dat bij hen past. Zowel qua vaardigheden als interesses.

"Heel unieke ervaring"

De koning nam uitgebreid de tijd om een rondje te lopen en met de vrijwilligers te spreken. Zo vertelt Wilfried, die zelf kampt met dementie, dat het een "heel unieke ervaring" was.

"Het is iets dat je niet vaak meemaakt." Ook een andere vrijwilliger was onder de indruk van het bezoek van de koning. "Hij stelde heel goede vragen en was geïnteresseerd."

In de video bovenaan dit artikel zie je het bijzondere bezoek van de koning.