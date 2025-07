Mari verloor vriendin Louise (30) door op auto gegooide stoeptegel

Al acht keer in korte tijd zijn vanaf het viaduct op de A1 bij Apeldoorn betonblokken op de weg gegooid. Het is een wonder dat daarbij niemand gewond is geraakt. De politie heeft mobiele camera's geplaatst. Ze tasten volledig in het duister wie deze levensgevaarlijke idiote acties uithaalt. Bij Mari van den Anker uit Uden brengt het ellendige nieuws weer alle narigheid van 20 jaar geleden naar boven. Toen verloor hij zijn goede vriendin Louise Donk die na een bezoek aan haar oma in Rijswijk terugreed en op de A4 een stoeptegel dwars door de ruit kreeg.

De 30-jarige Louise uit Uden kwam in januari 2005 om het leven toen iemand een stoeptegel van een viaduct wierp op de A4 bij Rijswijk. De tegel vloog door de voorruit van haar auto en raakte Louise op het hoofd. De vrouw overleed diezelfde nacht in het ziekenhuis.

Voor Mari van den Anker uit Uden zijn de recente incidenten meer dan schokkend. "Elke keer krijg je herinneringen terug wat 20 jaar geleden gebeurd is. Hoe kunnen mensen dat doen?"

Mari weet het nog als de dag van gisteren. "Twee agenten kwamen naar mijn werk om te vertellen dat ze een ongeluk had gehad en was overleden. Vanaf dat moment weet ik niks meer. Je slaat helemaal dicht." Nog altijd denkt hij eraan, elke keer als hij een viaduct passeert. "Onbewust kijk ik naar boven. Daar kom ik nooit meer vanaf."

Celstraffen

De vier daders van toen zijn uiteindelijk gepakt en kregen celstraffen van 1 tot 6 jaar. Maar het leed voor de nabestaanden is er niet minder om. "Waarom doen mensen dit? Is het baldadigheid, of echt opzet om iemand letsel toe te brengen? Vroeger trokken we belletje. Dit is zóveel erger."

De politie onderzoekt meerdere meldingen van betonblokken op onder meer de A1 en A50 rondom Apeldoorn. Vooralsnog raakte niemand gewond. Getuigen worden dringend gevraagd zich te melden en er hangen inmiddels camera's.