ProRail woest: betonblok op spoor gegooid, trein rijdt er vol op in

In de nacht van dinsdag op woensdag heeft een trein bij station Heerenveen IJsstation een zwaar betonblok op het spoor geraakt. Het blok was moedwillig op de rails gedumpt, wat een levensgevaarlijke situatie veroorzaakte. De trein ramde het obstakel rond 23.30 uur en sleepte het bouwhekblok meters mee. De machinist en betrokkenen schrokken zich rot.

In bovenstaande video leggen we uit welke straffen je in Nederland kunt krijgen.

Volgens spoorbeheerder ProRail is dit niet de eerste keer dat er gevaarlijke voorwerpen op het spoor in Heerenveen worden gevonden. Slechts een uur voor de botsing met het betonblok, werden al een baksteen, een stoel en andere rommel van het spoor gehaald. Toch ging het even later opnieuw mis, met een incident dat veel ernstiger had kunnen aflopen.

De spoorwegbeheerder legt uit dat het probleem in heel het land herkenbaar is, maar dat er in Heerenveen "echt iets speelt". Met een betonblok van deze grote bestaat zelfs het risico dat een trein kan ontsporen.

Politie doet onderzoek

Twee jongemannen die zich in de buurt van het spoor bevonden, zijn door de politie onderzocht. Hoewel ze niet zijn aangehouden, maken ze volgens een woordvoerder wel deel uit van het lopende onderzoek. De politie werkt samen met ProRail om de verantwoordelijken op te sporen en mogelijk extra veiligheidsmaatregelen te nemen.

'Extreem gevaarlijke situatie'

John Voppen, CEO van ProRail, reageert geschokt en spreekt van een extreem gevaarlijke situatie. "Dit had heel anders kunnen aflopen. Gevaarlijk en verboden! Wat een enorme schrik voor de machinist, het treinpersoneel en de reizigers. Wij zitten hier samen met de politie bovenop en willen de daders aanpakken. Dit kan niet ongestraft blijven. Ongelooflijk!"

Voorlopig blijft onduidelijk waarom iemand zo'n roekeloze actie zou ondernemen. De politie zet het onderzoek voort en blijft nauw in samenwerking met ProRail om herhaling te voorkomen.