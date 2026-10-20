OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Theo (76) probeert al drie jaar zijn zelfgebouwde mini-Efteling gratis weg te geven

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 22:48

Link gekopieerd

Voor velen is een bezoek aan de Efteling een bijzondere belevenis. Je zou dan ook denken dat mensen in de rij staan als ze een stukje van het sprookjespark gratis kunnen krijgen. Maar niets is minder waar. Al drie jaar probeert Theo Schelle (76) uit Geffen een nieuw thuis te vinden voor zijn zelfgebouwde miniatuur-Efteling. Lange tijd raakte hij zijn bouwwerken aan de straatstenen niet kwijt, maar nu lijkt daar eindelijk verandering in te komen.

Maar liefst 26 jaar werkte Theo aan zijn miniatuur-Efteling. Van het Anton Pieckplein tot het kasteel van Sneeuwwitje: alles is tot in de kleinste details nagebouwd. Om dat voor elkaar te krijgen, ging hij regelmatig zelf op onderzoek uit in het attractiepark. "Ik ging met mijn kladblokje stiekem af en toe de bosjes in in de Efteling, omdat ik moest kijken hoeveel stenen er in zaten. Er zijn allemaal aparte maten, rondingen. Dat maakt de bouw zo leuk", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Eindelijk belangstelling

Na drie jaar wachten op een nieuw onderkomen, lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. Verschillende tuincentra hebben belangstelling getoond en ook een groot speelpaleis in Breda wil de miniatuur-Efteling graag overnemen. "Ik sta er wel een beetje van te kijken!", zegt Theo enthousiast.

Waar zijn zelfgebouwde Efteling uiteindelijk terechtkomt, is nog niet duidelijk. Maar als de huisjes ergens komen te staan waar publiek welkom is, weet Theo één ding zeker: dan wordt hij er zelf een vaste bezoeker.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Lars bouwt Eftelings Danse Macabre na in zijn achtertuin
Persoonlijke verhalen
Lars bouwt Eftelings Danse Macabre na in zijn achtertuin
Droomvlucht laatste rustplaats? 'Nabestaanden strooien as uit in Efteling'
Persoonlijke verhalen
Droomvlucht laatste rustplaats? 'Nabestaanden strooien as uit in Efteling'
'Efteling opnieuw toneel van pikante opnames, park overweegt actie'
Social Media
'Efteling opnieuw toneel van pikante opnames, park overweegt actie'
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.