Theo (76) probeert al drie jaar zijn zelfgebouwde mini-Efteling gratis weg te geven

Voor velen is een bezoek aan de Efteling een bijzondere belevenis. Je zou dan ook denken dat mensen in de rij staan als ze een stukje van het sprookjespark gratis kunnen krijgen. Maar niets is minder waar. Al drie jaar probeert Theo Schelle (76) uit Geffen een nieuw thuis te vinden voor zijn zelfgebouwde miniatuur-Efteling. Lange tijd raakte hij zijn bouwwerken aan de straatstenen niet kwijt, maar nu lijkt daar eindelijk verandering in te komen.

Maar liefst 26 jaar werkte Theo aan zijn miniatuur-Efteling. Van het Anton Pieckplein tot het kasteel van Sneeuwwitje: alles is tot in de kleinste details nagebouwd. Om dat voor elkaar te krijgen, ging hij regelmatig zelf op onderzoek uit in het attractiepark. "Ik ging met mijn kladblokje stiekem af en toe de bosjes in in de Efteling, omdat ik moest kijken hoeveel stenen er in zaten. Er zijn allemaal aparte maten, rondingen. Dat maakt de bouw zo leuk", vertelt hij aan Hart van Nederland.

Eindelijk belangstelling

Na drie jaar wachten op een nieuw onderkomen, lijkt er eindelijk schot in de zaak te komen. Verschillende tuincentra hebben belangstelling getoond en ook een groot speelpaleis in Breda wil de miniatuur-Efteling graag overnemen. "Ik sta er wel een beetje van te kijken!", zegt Theo enthousiast.

Waar zijn zelfgebouwde Efteling uiteindelijk terechtkomt, is nog niet duidelijk. Maar als de huisjes ergens komen te staan waar publiek welkom is, weet Theo één ding zeker: dan wordt hij er zelf een vaste bezoeker.