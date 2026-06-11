Feest bij scholieren: eerste telefoontjes over examenuitslag binnen

Donderdagmiddag kregen duizenden middelbare scholieren het verlossende telefoontje: geslaagd of toch nog in spanning voor een herkansing. Voor veel leerlingen is het een van de belangrijkste telefoontjes van het jaar.

De uitslagen zorgen ieder jaar voor emotionele en feestelijke momenten. De hele middag wachten op het telefoontje van school of van een mentor om te horen of je kunt gaan genieten van de zomer of dat je nog moet blokken voor een herexamen.

Gefeliciteerd namens ons!

Van opluchting en tranen tot juichende familieleden en vrienden. Hart van Nederland verzamelde een aantal van deze bijzondere reacties en feliciteert alle scholieren die hun diploma hebben behaald.

Bekijk hierboven de mooiste ingestuurde beelden van de geslaagden.