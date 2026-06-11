OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Feest bij scholieren: eerste telefoontjes over examenuitslag binnen

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 15:20

Link gekopieerd

Donderdagmiddag kregen duizenden middelbare scholieren het verlossende telefoontje: geslaagd of toch nog in spanning voor een herkansing. Voor veel leerlingen is het een van de belangrijkste telefoontjes van het jaar.

De uitslagen zorgen ieder jaar voor emotionele en feestelijke momenten. De hele middag wachten op het telefoontje van school of van een mentor om te horen of je kunt gaan genieten van de zomer of dat je nog moet blokken voor een herexamen.

Gefeliciteerd namens ons!

Van opluchting en tranen tot juichende familieleden en vrienden. Hart van Nederland verzamelde een aantal van deze bijzondere reacties en feliciteert alle scholieren die hun diploma hebben behaald.

Bekijk hierboven de mooiste ingestuurde beelden van de geslaagden.

Door Redactie Hart van Nederland

Lees ook

Kan de vlag uit? Eindexamenkandidaten horen vandaag of ze geslaagd zijn
Kan de vlag uit? Eindexamenkandidaten horen vandaag of ze geslaagd zijn
Tienduizenden leerlingen moeten langer wachten op examenuitslag
Tienduizenden leerlingen moeten langer wachten op examenuitslag
'Eindexamens passen niet bij deze generatie' stelt LAKS na klachtenregen
'Eindexamens passen niet bij deze generatie' stelt LAKS na klachtenregen

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.