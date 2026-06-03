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Tienduizenden leerlingen moeten langer wachten op examenuitslag

Opvoeding

Vandaag, 16:10

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Meer dan 56.000 vmbo-leerlingen moeten door een technische fout een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van hun examen. Dat is "onwijs vervelend" voor de leerlingen en zorgt voor extra werk voor docenten, zegt bestuurder Kim van Strien van de Algemene Onderwijsbond (AOb).

De examenperiode was spannend voor scholieren. Om leerlingen een hart onder de riem te steken, bedacht docent Ruth Sopacua van het CS Vincent van Gogh in Assen de 'chillpil', zoals je ziet op bovenstaande video.

Voor de vmbo-leerlingen bestaat het examen uit een schriftelijk en een praktijkdeel. De uitslag van het praktijkdeel komt normaal gesproken altijd een week eerder dan de rest van de examens en had woensdag bekend moeten worden. Maar het College voor Toetsen en Examens meldt dat door "een technische fout" de zogenoemde n-termen, die nodig zijn om het definitieve cijfer te berekenen, een dag later bekend worden.

'Onrustig geslapen'

"Bedenk wel dat dit om veel leerlingen gaat, van wie een groot deel onrustig zal hebben geslapen", zegt Van Strien. "En hun docenten zaten vanmorgen klaar om aan de slag te gaan. Zij hebben nu alle leerlingen en ouders gebeld om te zeggen dat de uitslag een dag later komt. Donderdag doen ze weer dezelfde belronde."

Door ANP

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