Familie geeft update over Urker Mark: 'Hij kan nog niet zitten of staan'

Het lijkt weer iets beter te gaan met Urker Mark Hoefnagel die zwaargewond raakte toen het hotel waarin hij en zijn gezin in Duitsland verbleven instortte. Dat laat zijn familie weten aan Hart van Nederland. "Zijn eetlust neemt steeds verder toe. Dat is een dankpunt."

Mark is sinds vorige week terug in Nederland, maar ligt nog steeds in het ziekenhuis. "Met nadruk op liggen, want hij kan nog niet zitten of staan", laat zijn familie weten. Toch lijkt het steeds wat beter te gaan. "Hij heeft nu twee keer op de rand van zijn bed gezeten onder begeleiding van de fysiotherapeut. Woensdag mag hij proberen te staan."

In zijn voeten is nog veel mis. "Mark omschrijft het als met steenkoude handen onder de hete kraan doen. Tintelingen, pijn en geen gevoel bij aanraking." Volgens de dokters heeft het tijd nodig.

Stijgende lijn

In de werking van zijn nieren lijkt een stijgende lijn te zitten. "Het is nog wel heel weinig, dus de dialyse zal wel blijven. De kans dat de nieren het weer oppakken is reëel, maar de dokters kunnen er verder nog niets over zeggen."

Volgens de familie heeft Mark nare dromen aan het incident overgehouden. Daarom vindt hij het fijn als er iemand bij hem blijft. Zijn eetlust neemt wel steeds meer toe. "Dat is een dankpunt."

Instorten hotel

Het gezin uit Urk, dat betrokken raakte bij het instorten van een hotel in het Duitse Kröv, heeft veel steun ontvangen. Maar liefst veertien mensen kwamen vast te zitten. Twee van hen kwamen om het leven.

Mark, zijn vrouw Edi en hun jonge zoon Jamie waren bedolven onder het puin, maar konden worden bevrijd. Terwijl Edi en Jamie relatief ongedeerd bleven, raakte Mark ernstig gewond.