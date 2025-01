Vermiste Fabian (6) na maanden weer thuis: 'Hij miste zijn kamer'

De 6-jarige Fabian Gajecki uit Venlo is na een maandenlange vermissing weer thuis bij zijn moeder. In oktober werd hij door zijn vader meegenomen voor een korte vakantie, maar hij keerde niet terug op de afgesproken datum van 27 oktober.

Zijn moeder, Barbara Bieniek, was wanhopig en gaf eerder aan niet te kunnen eten of slapen, is te zien in bovenstaande video. "Vandaag zijn we om 10.00 uur weer in Nederland aangekomen", laat ze nu aan Hart van Nederland weten. "Fabian is erg blij. Hij miste mij, ons huis, zijn kamer."

De terugreis was zwaar voor zowel moeder als zoon. "Fabian is moe vandaag. Ik ben ook moe omdat we een zware reis terug hierheen hebben gehad, we hebben de hele nacht gereden", vertelt ze. Ze voegt toe dat Fabian behoefte heeft aan rust: "Ik zie dat Fabian vandaag een rustige tijd met mij wil doorbrengen."