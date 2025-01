Fabian (6) uit Venlo vermist, mogelijk meegenomen naar buitenland

De 6-jarige Fabian Gajecki is vermist. De jongen uit Venlo is al sinds oktober vermist. De politie vermoedt dat Fabian is meegenomen naar het buitenland.

Fabian werd op 18 oktober 2024 meegegeven door zijn moeder aan zijn vader, voor een korte vakantie. Het jongetje zou op 27 oktober weer terug thuis zijn, maar dat is niet gebeurd.

Het vermoeden bestaat dat Fabian is meegenomen naar het buitenland, vermoedelijk Polen.

De politie vraagt mensen met informatie op zich te melden.