Vermiste Fabian (6) na maanden weer gevonden in Polen

De 6-jarige Fabian Gajecki, die sinds oktober vorig jaar werd vermist, is terecht. Dat bevestigt zijn moeder, Barbara Bieniek uit Venlo, dinsdag aan Hart van Nederland. Fabian verkeert in goede gezondheid en verblijft momenteel samen met zijn vader op een politiebureau in Polen.

Fabian werd op 18 oktober 2024 door zijn moeder meegegeven aan zijn Poolse vader voor een korte vakantie. Het plan was dat hij op 27 oktober 2024 zou terugkeren naar Venlo, maar dit gebeurde niet. Al snel rees het vermoeden dat de vader de jongen mee naar Polen had genomen. De politie startte een onderzoek, dat werd bemoeilijkt door juridische verschillen: in Nederland heeft de moeder het gezag, terwijl het gezag in Polen als gedeeld wordt gezien.

Hereniging

Bieniek reageert opgelucht op het nieuws dat haar zoon eindelijk weer terecht is. Na maanden zonder contact met de vader van Fabian, hebben ze nu weer contact. Ze laat weten dat, als alles volgens plan verloopt, ze haar zoon woensdag in Nederland hoopt terug te zien.

De politie Limburg kan de berichtgeving vooralsnog niet bevestigen. "Het onderzoek en de woordvoering liggen bij de Poolse autoriteiten", aldus een woordvoerder.