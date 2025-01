Moeder mist ontvoerde Fabian (6) enorm: 'Ik kan niet slapen of eten'

Barbara Bieniek kan er niet van slapen en krijgt geen hap door haar keel. Haar zesjarige zoontje Fabian ging maanden geleden met zijn vader, haar ex, mee op vakantie. Maar hij werd nooit terug naar Venlo gebracht. De politie heeft het jongetje op de lijst van vermiste kinderen gezet. Maar Polen, waar de ouders oorspronkelijk vandaan komen, werkt nog niet mee.

Op 18 oktober geeft moeder Barbara haar zoontje Fabian Gajecki mee aan zijn Poolse vader voor een korte vakantie. Op 27 oktober zou de jongen weer teruggebracht worden naar zijn moeder in Venlo, maar dat is niet gebeurd. Het vermoeden bestaat dat Fabian naar Polen is gebracht. "Maar ze zouden op dit moment overal kunnen zijn", zegt advocaat Donia Abd Rabou, die de moeder bijstaat.

"Het is echt een moeilijke tijd. Ik weet niet waar mijn zoon is. Nu al bijna drie maanden heb ik niks gehoord", vertelt Barbara aan Hart van Nederland. "Ik snap niet waarom. De vader had altijd om de week contact met Fabian. We hadden wel eens ruzie, maar niet over onze zoon."

Ze mist haar zoon enorm, vertelt ze met de tranen in haar ogen. "We waren altijd samen. Ik kan niet slapen of eten. En volgens mij mist hij mij ook, en zijn broers, zijn school, zijn vrienden. Het is nog maar een kind."

Gezag

De juridische situatie is complex, aangezien de moeder in Nederland het gezag heeft, maar in Polen het gezag als gedeeld wordt beschouwd. "In Polen denken ze: de moeder is een helft en de vader is een helft", aldus Barbara. "Maar dat klopt in dit geval niet. Hij was altijd hier met mij. Hij is hier geboren. Hij hoort in Nederland."

Komende donderdag dient er een zitting waarbij de moeder officieel het gezag op papier wil krijgen. Dat geeft Barbara hoop dat de autoriteiten in Polen ook mee gaan werken. "Ik weet zeker dat het goed komt."