Dodelijke actie vader van Jeffrey en Emma was niet te voorzien

De burgemeesters van Oldambt en Eemsdelta stellen dat er geen signalen waren die erop wezen dat de vader van Jeffrey (10) en Emma (8) zijn kinderen mee zou nemen in zijn dood. Volgens hen konden de gemeente, politie en Veilig Thuis deze tragedie niet voorzien.

De dramatische gebeurtenis van 17 mei is inmiddels geëvalueerd. Veilig Thuis deed daarnaast een eigen onderzoek. "Er waren geen signalen die aanleiding gaven tot ingrijpen of die deden vermoeden dat het zo zou aflopen," zeggen burgemeesters Cora-Yfke Sikkema en Ben Visser.

De herdenkingstocht van Jeffrey en Emma werd drukbezocht, honderden mensen waren aanwezig:

1:15 Honderden mensen bij herdenkingstocht Jeffrey en Emma in Beerta

De 67-jarige man uit Beerta (gemeente Oldambt) nam zijn kinderen op zaterdagmiddag mee in de auto. In Winschoten reed hij het water in. Alle drie kwamen om het leven. Hun lichamen werden drie dagen later gevonden. Enkele maanden eerder was de moeder met de kinderen verhuisd naar Delfzijl, in de gemeente Eemsdelta.

Vermissing

De vermissing van Jeffrey en Emma greep het hele land aan. Drie dagen lang werd er gezocht, ook door burgers die spontaan hun hulp aanboden. De familie deed tijdens de zoektocht een emotionele oproep. "Blijf alsjeblieft zoeken", zei de halfbroer van de kinderen bij een persmoment in Delfzijl. "We missen hen zo. Het enige wat ik kan vragen: blijf alsjeblieft zoeken, geef niet op." Later die avond werd een auto in het water gevonden in Winschoten. Daarin zaten de lichamen van de vader en zijn twee kinderen.

De burgemeesters melden op de websites van de Groningse gemeenten dat er "geen oorzakelijk verband is gevonden tussen het handelen van de betrokken organisaties en wat er is gebeurd."