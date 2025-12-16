Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Dodelijke actie vader van Jeffrey en Emma was niet te voorzien

Dodelijke actie vader van Jeffrey en Emma was niet te voorzien

Persoonlijke verhalen

Vandaag, 15:47

Link gekopieerd

De burgemeesters van Oldambt en Eemsdelta stellen dat er geen signalen waren die erop wezen dat de vader van Jeffrey (10) en Emma (8) zijn kinderen mee zou nemen in zijn dood. Volgens hen konden de gemeente, politie en Veilig Thuis deze tragedie niet voorzien.

De dramatische gebeurtenis van 17 mei is inmiddels geëvalueerd. Veilig Thuis deed daarnaast een eigen onderzoek. "Er waren geen signalen die aanleiding gaven tot ingrijpen of die deden vermoeden dat het zo zou aflopen," zeggen burgemeesters Cora-Yfke Sikkema en Ben Visser.

De herdenkingstocht van Jeffrey en Emma werd drukbezocht, honderden mensen waren aanwezig:

Honderden mensen bij herdenkingstocht Jeffrey en Emma in Beerta
1:15

Honderden mensen bij herdenkingstocht Jeffrey en Emma in Beerta

De 67-jarige man uit Beerta (gemeente Oldambt) nam zijn kinderen op zaterdagmiddag mee in de auto. In Winschoten reed hij het water in. Alle drie kwamen om het leven. Hun lichamen werden drie dagen later gevonden. Enkele maanden eerder was de moeder met de kinderen verhuisd naar Delfzijl, in de gemeente Eemsdelta.

Vermissing

De vermissing van Jeffrey en Emma greep het hele land aan. Drie dagen lang werd er gezocht, ook door burgers die spontaan hun hulp aanboden. De familie deed tijdens de zoektocht een emotionele oproep. "Blijf alsjeblieft zoeken", zei de halfbroer van de kinderen bij een persmoment in Delfzijl. "We missen hen zo. Het enige wat ik kan vragen: blijf alsjeblieft zoeken, geef niet op." Later die avond werd een auto in het water gevonden in Winschoten. Daarin zaten de lichamen van de vader en zijn twee kinderen.

De burgemeesters melden op de websites van de Groningse gemeenten dat er "geen oorzakelijk verband is gevonden tussen het handelen van de betrokken organisaties en wat er is gebeurd."

Door Redactie Hart van Nederland/ANP

Lees ook

Boosheid om leugens in zoektocht Jeffrey en Emma: 'Geeft betrokkenen valse hoop'
Boosheid om leugens in zoektocht Jeffrey en Emma: 'Geeft betrokkenen valse hoop'
Veilig Thuis onderzoekt situatie voor dood Jeffrey en Emma
Veilig Thuis onderzoekt situatie voor dood Jeffrey en Emma
Familie heeft in besloten kring afscheid genomen van Jeffrey en Emma
Familie heeft in besloten kring afscheid genomen van Jeffrey en Emma
Zo'n 1000 mensen bij emotionele herdenkingstocht Jeffrey en Emma in Beerta
Zo'n 1000 mensen bij emotionele herdenkingstocht Jeffrey en Emma in Beerta

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2025 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.