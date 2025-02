Deze vier helden grepen in bij steekpartij Erasmusbrug, krijgen nu onderscheiding

Vier mannen hebben woensdag een heldenonderscheiding gekregen voor hun ingrijpen tijdens de steekpartij bij de Erasmusbrug van 19 september vorig jaar. Ze kregen de onderscheiding van de Rotterdamse burgemeester Carola Schouten.

Drie mannen hebben de Koninklijke Erepenning voor Menslievend Hulpbetoon in zilver gekregen "vanwege hun inzet met gevaar voor eigen leven". De vierde heeft de zilveren draagmedaille van het Carnegie Heldenfonds gekregen voor zijn hulp en aandacht voor het slachtoffer dat later is overleden.

Op bovenstaande beelden zie je hoe de verdachte werd overmeesterd.

Eerste hulp

Bij de steekpartij kwam een 32-jarige Rotterdammer om het leven, een 33-jarige Zwitser raakte ernstig gewond. Een van de mannen die nu een onderscheiding heeft gekregen, maakte de bewuste avond een wandeling en zag de eerste persoon neergestoken worden. Hij leidde de aandacht van de verdachte af en zorgde er zo voor dat een andere onderscheiden man eerste hulp kon verlenen.

De twee andere onderscheiden mannen konden de verdachte afweren, een van hen voorkwam zo dat het tweede slachtoffer nogmaals werd aangevallen. De verdachte werd uiteindelijk ingesloten en overmeesterd, waarna de politie hem kon oppakken. Tijdens een eerste zitting in zijn zaak zei Ayoub M. dat hij in een psychose verkeerde. Het Openbaar Ministerie denkt vooralsnog dat hij een terroristisch motief heeft gehad.

