Bewoners 'gifhuizen' in Rijssen krijgen nieuw onderkomen: 'Eindelijk een oplossing'

Hoofdpijn, geïrriteerde luchtwegen en veel zorgen. Voor bewoners van het Pottebakkerserf in Rijssen waren de gezondheidsklachten de afgelopen tijd dagelijkse realiteit. Nu komt woningcorporatie Viverion tegemoet aan hun zorgen: bewoners van de getroffen woningen krijgen een ander huis aangeboden. Bewoner Monique Tamminga is daar blij mee: "Het is nu wachten tot er iets gevonden is."

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De problemen ontstonden nadat de woningen waren verduurzaamd met UF-schuim als isolatiemateriaal. Volgens bewoners kregen zeker vijftig van de ongeveer honderd inwoners gezondheidsklachten. Het schuim zou formaldehyde afgeven, een stof die schadelijk kan zijn voor de gezondheid.

Bewoners voelden zich niet gehoord

Tot frustratie van bewoners bleek dat Viverion al langer op de hoogte was van de mogelijke gezondheidsrisico's. Toch werden zij daar volgens de bewoners pas over geïnformeerd nadat zij zelf vragen stelden. De bewoners eisten vervolgens meer openheid van de woningcorporatie. Na maanden van onrust lijkt er nu eindelijk duidelijkheid te zijn gekomen.

Voor bewoonster Monique is het nieuws een enorme opluchting. Zij heeft inmiddels te horen gekregen dat zij kan verhuizen naar een andere woning. Ook een zwangere buurvrouw hoeft niet langer in onzekerheid te zitten. Zij is inmiddels al verhuisd uit de wijk. "het is echt heel fijn dat ik straks een anders huis krijg", is het gevoel dat onder meerdere bewoners leeft.

Wat gebeurt er met de woningen?

Onduidelijk is nog wat er met de achterblijvende woningen gaat gebeuren. In totaal gaat het om 66 huizen. Viverion heeft daar nog geen definitief besluit over genomen. "We hebben nog niet besloten of lege woningen opnieuw worden verhuurd of welke andere stappen nodig zijn", laat de woningcorporatie aan Hart van Nederland weten.