Betty werd geslagen, kaalgeschoren en kreeg zelfs een hakbijl om zelfmoord te plegen

Betty werd als 2-jarige samen met haar tweelingzus geadopteerd en naar Nederland gehaald. Al snel merkte ze dat de adoptieouders spijt hadden van hun keus. Dat resulteerde in kindermishandeling. In Betty's gezin moest vooral zij het ontgelden. Het was voor haar erg emotioneel om de rechtszaak rondom het zwaargewonde pleegmeisje uit Vlaardingen te volgen.

Betty werd uitgescholden, geslagen, kaalgeschoren en kreeg zelfs een hakbijl in handen geduwd om zelfmoord te plegen. Toen ze 16 jaar was en haar vader dreigde om het huis in brand te steken en de twee Ethiopische meisjes met een blok cement aan de voeten in de rivier te gooien, sloeg ze op de vlucht.

Betty en haar zus merken vrij snel dat hun adoptieouders spijt hebben van hun keus. "Er was geen verbinding. En er kon geen knuffel van af", vertelt ze. Ze krijgen allerlei opmerkingen naar hun hoofd geslingerd zoals: "Kut Ethiopiërs. Als ik jullie kon terugsturen, had ik dat gedaan."

Steeds vaker kregen ze dit soort opmerkingen en werden ze voor allerlei dingen bestraft. Ze moesten dan om zes uur al naar bed zonder eten en drinken en mochten niet naar het toilet. "En als je dan nog niet sliep, kreeg je nog meer straf."

Betty vertelt dat er meer druk op haar moeder kwam te staan toen er nog meer pleegkinderen bijkwamen. Dat uitte zich in ergere straffen, mishandelingen en opmerkingen. Betty en haar zusje werden kaalgeschoren. "Dat had heel veel impact op mijn zusje. Ze had echt heel lang haar en dat was ineens weg."

Betty schreef uiteindelijk een boek over de verschrikkelijke situatie en hoopt mensen hiermee wakker te schudden. In de video bovenaan dit artikel vertelt ze haar emotionele verhaal.

Betty vertelt dat haar moeder goed was in mooi weer spelen als Jeugdzorg of andere mensen over de vloer kwamen. Het was een gelovig, welvarend gezin op het platteland. "Als mensen langs kwamen dan bakte ze een taart en was het gezellig."

Buil op het hoofd

In het gezin van Betty gebeurde het geregeld dat ze geslagen werden met allerlei voorwerpen. "Mijn zusje kreeg een keer een pot pindakaas tegen haar hoofd. Daar hield ze een grote bult aan over. Op school werden mijn ouders toen uitgenodigd voor een gesprek." Dat gesprek heeft er helaas niet toe geleid om hen uit de onveilige situatie te halen.

Kort na de publicatie van haar boek, kwam het nieuws over de verschrikkelijke mishandelingen van het Vlaardings pleegmeisje naar buiten. "Ik heb met afschuw het nieuws gevolgd. Ik maak mij zorgen om het meisje en hoe her verdere leven gaat uitzien. Kan zij nog wel normaal functioneren later? Je vermoordt gewoon zo’n iemand ook al leeft ze nog. Ik kan mij er heel boos over maken als ik lees wat daar is gebeurd."

1:38 Vlaardings pleegmeisje (10) woog nog maar 20 kilo, blijft levenslang zorgafhankelijk

Ze hoopt dat mensen beter op signalen van kindermishandeling zullen letten in de omgeving. "Ik had heel erg behoefte aan iemand die ik in vertrouwen kon nemen. Voer 1 op 1 gesprekken met de kinderen. Laat ze hun emoties uiten dan kom je erachter wat er echt speelt."

Kooi met stroomdraden

In de rechtszaak tegen de pleegouders van het meisje uit Vlaardingen werd donderdag bekend dat de ouders het meisje hadden willen doden door haar van de trap te duwen of te gooien. Beiden ontkenden dat. Ook zou het meisje zijn opgesloten in een kooi met daaraan stroomdraden en zou haar eten en medische zorg zijn onthouden.

In mei werd zij in coma naar het ziekenhuis gebracht. Het slachtoffer woog toen nog maar 20 kilo, zei de officier tijdens de zitting. Ze had botbreuken, hersenletsel en lag een tijd in coma. Inmiddels is het meisje ontwaakt, maar is duidelijk dat zij de rest van haar leven intensieve zorg nodig zal hebben.