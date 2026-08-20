Abcoude herdenkt Lisa (17), precies een jaar na haar dood

In Abcoude wordt donderdag stilgestaan bij de dood van de 17-jarige Lisa. Het is precies een jaar geleden dat ze na een avond stappen op weg naar huis werd aangevallen en om het leven werd gebracht in Duivendrecht. De Dorpskerk in Abcoude is donderdag geopend voor iedereen die haar wil herdenken.

Lisa fietste in de nacht van 19 op 20 augustus vanuit Amsterdam terug naar huis in Abcoude toen ze op de Holterbergweg in Duivendrecht werd aangevallen en door messteken om het leven kwam. Haar dood maakte veel los in Abcoude.

Familie Lisa reageert

Vorig jaar werd tijdens de feestweek in Abcoude een minuut stilte voor Lisa gehouden. Ook dit jaar staat de feestweek weer voor de deur. Haar familie heeft in een flyer bij het programmaboekje een boodschap aan de inwoners geschreven.

"Jullie warme schil geeft ons de veiligheid en kracht om ons leven stap voor stap weer op te pakken. Niet door ons te verstoppen, maar door verder te gaan met alles wat Lisa zo dierbaar was. Laten we daarom samen genieten van een mooie Feestweek. Laten we lachen, dansen, proosten en het leven vieren zoals Lisa dat deed: vol overgave, met een gulle lach en omringd door vrienden."

In de Dorpskerk kunnen mensen donderdag een kaarsje branden of een briefje schrijven. In de video hierboven vertellen inwoners wat haar dood een jaar later nog altijd met het dorp doet.