Zoveel contant geld hebben Nederlanders gemiddeld in huis

Nederland gaat nog altijd goed op cash. Misschien is het betaalmiddel hier niet zo populair als bijvoorbeeld in Duitsland of Japan, maar nog altijd heeft een groot deel van ons land een stapeltje biljetten of een gevulde spaarpot achter de hand. Precies wat handig is voor wanneer pinnen of op andere wijze digitaal geld overmaken niet mogelijk is. En het blijft niet bij een paar tientjes, blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland-panel.

Met 1700 respondenten mag de uitslag van het onderzoek representatief genoemd worden voor ons land. En wat blijkt? Ruim de helft van de Nederlanders, om precies te zijn 55 procent, heeft contant geld achter de hand met als doel om in noodgevallen mee te kunnen betalen. En een dikke 73 procent van ons land noemt het realistisch of denkt zelfs met zekerheid dat er in de komende 20 jaar een situatie gaat voorkomen waarin Nederlanders geen toegang meer hebben tot digitaal geld en dus contant moeten betalen.

Ontvang onze nieuwsbrief Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Aanmelden Ja, ik wil graag wekelijks de nieuwsbrief van Hart van Nederland ontvangen met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Meld je aan om wekelijks onze nieuwsbrief te ontvangen. Je kan je altijd uitschrijven. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring van Talpa Network.

Flink bedrag

Woensdag zei de Nederlandse Vereniging van Banken binnenkort met een advies te zullen komen waarin ze consumenten adviseren om contant geld in huis te halen. Dit doen ze vanwege toegenomen geopolitieke dreigingen. Het is voor het eerst dat de banken met zo'n advies komen. De precieze inhoud ervan zal later bekendgemaakt worden, bijvoorbeeld welke hoeveelheden van welke biljetten dat dan zouden moeten zijn.

En dat advies wil 60 procent van Nederland best opvolgen, al zegt het overgrote deel van die groep dat niet halsoverkop te zullen doen. Bijna 25 procent gaat het niet doen, puur omdat er al een bedrag thuis ligt. 10 procent zegt het een onnodig iets te vinden.

Het bedrag dat onder de matrassen of in oude sokken in Nederlandse huishoudens ligt, is overigens niet mis: gemiddeld hebben Nederlanders die een cashvoorraad in huis hebben ongeveer 1000 euro op de plank liggen.

Verstandig?

Op de vraag of men nog geld in huis heeft en waarom dan, zegt een winkelbezoeker tegenover de camera van Hart van Nederland dat hij inderdaad cash heeft, "maar alleen voor collectes en dergelijke". Iemand anders zegt dat ook te hebben, "maar ik denk dat ik het ga opschroeven". En een andere boodschappende vrouw vindt het ook verstandig: "Om je een beetje te kunnen redden, voor wat boodschappen. Dat vind ik echt wel oké."

Maar wat we er ook van vinden, het Verbond van Verzekeraars waarschuwt wel voor de risico's die gepaard gaan met het hebben van (veel) contanten in huis. "Cash in huis valt in principe onder je inboedelverzekering, maar er zijn wel beperkingen aan", zegt een woordvoerster van de verzekeraarskoepel. De vergoedingen voor gestolen contant geld variëren volgens haar doorgaans tussen 250 en 500 euro, afhankelijk van de verzekeraar. "Als je grote sommen geld in huis hebt, kan dit dus leiden tot teleurstellingen bij een inbraak."