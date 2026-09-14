Weinig geloof dat harder straffen winkeldieven van stelen afhoudt

Winkeldieven harder in de portemonnee raken kan op veel steun rekenen, maar of ze daardoor ook minder gaan stelen? Daar geloven maar weinig Nederlanders in. Bijna zeven op de tien denken dat de hogere schadevergoeding voor winkeldieven niet helpt om diefstal terug te dringen, blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel.

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Sinds maandag kunnen deelnemende winkeliers 242 euro schadevergoeding in rekening brengen als iemand wordt betrapt op winkeldiefstal. Dat was 181 euro. Nederlanders vinden het prima dat het bedrag omhooggaat: 79 procent steunt de verhoging en slechts 18 procent is tegen.

'Gaat winkeldiefstal niet verminderen'

Maar als het gaat om het effect van die 242 euro, slaat het beeld om. Slechts 28 procent denkt dat de hogere rekening ervoor zorgt dat er minder wordt gestolen. 69 procent verwacht dat het geen verschil maakt.

Een deelnemer aan het onderzoek wijst op een praktisch probleem: "De meeste mensen die iets stelen in de supermarkt kunnen die boete ook niet betalen."

Overigens gaat het officieel niet om een boete, maar om een schadevergoeding voor de winkelier. Die maakt kosten wanneer iemand wordt betrapt, bijvoorbeeld voor het aanspreken van de verdachte en het afhandelen van de zaak. De vergoeding is bedoeld om die kosten op de winkeldief te verhalen.

8 procent geeft toe bewust iets te hebben gestolen

En hoe zit het eigenlijk met de Nederlanders zelf? 8 procent geeft toe ooit bewust iets uit een winkel te hebben meegenomen zonder ervoor te betalen. Mannen zeggen dat iets vaker dan vrouwen: 9 tegenover 6 procent.

Veel vaker gaat het naar eigen zeggen per ongeluk mis. 38 procent is ooit zonder te betalen met een product naar buiten gelopen zonder dat dit de bedoeling was. 53 procent zegt nog nooit iets onbetaald te hebben meegenomen.

Vooral rond de zelfscan zien deelnemers verschil tussen stelen en een fout maken. "Bij de zelfscan kan een vergissing altijd voorkomen", schrijft iemand. Een andere deelnemer vertelt juist terug te zijn gegaan nadat iets per ongeluk niet was betaald: "Ooit wel per ongeluk wat meegenomen, maar netjes terug gegaan om het alsnog te betalen."