Betrapte winkeldief moet voortaan flink meer betalen

Wie vanaf maandag wordt betrapt op winkeldiefstal, kan een flink hogere boete krijgen. De schadevergoeding die winkeliers kunnen innen stijgt van 181 naar 242 euro. Volgens de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA) is dat nodig omdat de kosten voor winkeliers "aanzienlijk gestegen" zijn.

In het kort De schadevergoeding bij winkeldiefstal stijgt van 181 naar 242 euro. Het bedrag was sinds 2012 niet meer verhoogd. Het nieuwe tarief geldt vanaf 14 september 2026.

Winkeliers kunnen na een diefstal aangifte doen bij de politie, maar daarnaast de betrapte dief civielrechtelijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Zo hebben zij wettelijk recht op een vergoeding voor bijvoorbeeld de tijd en administratie die ze kwijt zijn aan de afhandeling van de diefstal.

SODA regelt dit proces voor vrijwel alle grote winkels en supermarkten. Het tarief van 181 euro gold al sinds 2012 en was in de jaren daarna niet verhoogd.

Een slijterij in Groningen is helemaal klaar met winkeldieven die voor tienduizenden euro's stelen. In bovenstaande video zie je hoe zij dit probleem op hun eigen manier aanpakken.

Nieuw bedrag vanaf 14 september

Na "zorgvuldig onderzoek" concludeert SODA dat een verhoging naar 242 euro "verdedigbaar en wenselijk" is. De organisatie wil het bedrag daarmee weer in verhouding brengen tot de kosten voor winkeliers en de preventieve werking behouden. Het nieuwe tarief geldt vanaf 14 september 2026.