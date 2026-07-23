OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Betrapte winkeldieven gaan flink hogere schadevergoeding betalen

Crime

Vandaag, 19:42

Link gekopieerd

De schadevergoeding die een betrapte winkeldiefstal moet betalen gaat binnenkort omhoog van 181 naar 242 euro. Die verhoging is nodig om het bedrag weer in verhouding te brengen en de preventieve werking te behouden, schrijft de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA).

Volgens de SODA zijn de kosten voor winkeliers aanzienlijk gestegen, maar is het tarief voor winkeldiefstal daar niet in meegegroeid. Het nieuwe tarief gaat per 14 september dit jaar in.

Een slijterij in Groningen is helemaal winkeldieven die voor tienduizenden euro's stelen. In bovenstaande video zie je hoe zij dit probleem op hun eigen manier aanpakken.

Dief aansprakelijk stellen

Winkeliers kunnen bij winkeldiefstal niet alleen aangifte doen, maar een betrapte dief ook civielrechtelijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Ze hebben wettelijk recht op vergoeding van bijvoorbeeld de tijd die ze kwijt zijn geweest met het afhandelen van de diefstal. SODA regelt voor vrijwel alle grote winkels en supermarkten het proces rondom deze schadevergoedingen.

Het oude tarief geldt sinds 2012. SODA concludeert na onderzoek dat de verhoging "verdedigbaar en wenselijk" is.

Door ANP

Lees ook

Slijterij Groningen klaar met winkeldieven: 'Ze komen op de Wall of Shame'
Slijterij Groningen klaar met winkeldieven: 'Ze komen op de Wall of Shame'
Steeds vaker kiezen winkelondernemers voor zwarte lijst bij stelende klanten
Steeds vaker kiezen winkelondernemers voor zwarte lijst bij stelende klanten
Winkeldief trekt de halve Kruidvat leeg en neemt de benen met 3600 euro aan make-up
Winkeldief trekt de halve Kruidvat leeg en neemt de benen met 3600 euro aan make-up
Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.