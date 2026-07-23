Betrapte winkeldieven gaan flink hogere schadevergoeding betalen

De schadevergoeding die een betrapte winkeldiefstal moet betalen gaat binnenkort omhoog van 181 naar 242 euro. Die verhoging is nodig om het bedrag weer in verhouding te brengen en de preventieve werking te behouden, schrijft de Service Organisatie Directe Aansprakelijkstelling (SODA).

Volgens de SODA zijn de kosten voor winkeliers aanzienlijk gestegen, maar is het tarief voor winkeldiefstal daar niet in meegegroeid. Het nieuwe tarief gaat per 14 september dit jaar in.

Een slijterij in Groningen is helemaal winkeldieven die voor tienduizenden euro's stelen. In bovenstaande video zie je hoe zij dit probleem op hun eigen manier aanpakken.

Dief aansprakelijk stellen

Winkeliers kunnen bij winkeldiefstal niet alleen aangifte doen, maar een betrapte dief ook civielrechtelijk aansprakelijk stellen voor de geleden schade. Ze hebben wettelijk recht op vergoeding van bijvoorbeeld de tijd die ze kwijt zijn geweest met het afhandelen van de diefstal. SODA regelt voor vrijwel alle grote winkels en supermarkten het proces rondom deze schadevergoedingen.

Het oude tarief geldt sinds 2012. SODA concludeert na onderzoek dat de verhoging "verdedigbaar en wenselijk" is.