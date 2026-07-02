Meer asielzoekers verdacht van misdrijf, maar het gaat om kleine groep

De politie heeft vorig jaar 23 procent meer misdrijven geregistreerd waarbij een asielzoeker verdachte was dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). In totaal gaat het om 7.515 registraties.

Volgens de onderzoekers zijn vooral jonge mannen uit landen als Algerije, Marokko en Tunesië oververtegenwoordigd. Zij maken vaak weinig kans op een verblijfsvergunning in Nederland.

In dezelfde periode nam het aantal mensen in de asielopvang met 7 procent toe. Het WODC kan niet precies verklaren waarom het aantal geregistreerde misdrijven sterker is gestegen. Wel wijzen de onderzoekers erop dat vorig jaar ongeveer de helft van de asielzoekers in een noodopvang verbleef. Daar is de begeleiding soms niet goed genoeg.

Dat is volgens het WODC vooral een probleem voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, ook wel amv's genoemd. Deze groep komt relatief vaak voor in registraties van incidenten binnen opvanglocaties. Bij agressie of geweld gaat het in 83 procent van de gevallen om een man. Bijna twee derde is jonger dan 30 jaar.

Kleine groep

De onderzoekers plaatsen ook een kanttekening. Volgens hen wordt de overlast veroorzaakt door een kleine groep. Van alle mensen die in de opvang verblijven, werd vorig jaar 3 procent verdacht van een misdrijf. Meestal ging het om winkeldiefstal. Bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen lag dat percentage met 8 procent duidelijk hoger.

Het WODC onderzoekt nu of opvanglocaties anders kunnen worden ingericht om problemen te verminderen.