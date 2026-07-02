OverzichtTip de redactie
Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's
Meer asielzoekers verdacht van misdrijf, maar het gaat om kleine groep

Meer asielzoekers verdacht van misdrijf, maar het gaat om kleine groep

Crime

Vandaag, 08:01

Link gekopieerd

De politie heeft vorig jaar 23 procent meer misdrijven geregistreerd waarbij een asielzoeker verdachte was dan een jaar eerder. Dat blijkt uit een nieuw rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Datacentrum (WODC). In totaal gaat het om 7.515 registraties.

Volgens de onderzoekers zijn vooral jonge mannen uit landen als Algerije, Marokko en Tunesië oververtegenwoordigd. Zij maken vaak weinig kans op een verblijfsvergunning in Nederland.

Nieuw: Volg Hart van Nederland op Google

In dezelfde periode nam het aantal mensen in de asielopvang met 7 procent toe. Het WODC kan niet precies verklaren waarom het aantal geregistreerde misdrijven sterker is gestegen. Wel wijzen de onderzoekers erop dat vorig jaar ongeveer de helft van de asielzoekers in een noodopvang verbleef. Daar is de begeleiding soms niet goed genoeg.

Dat is volgens het WODC vooral een probleem voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, ook wel amv's genoemd. Deze groep komt relatief vaak voor in registraties van incidenten binnen opvanglocaties. Bij agressie of geweld gaat het in 83 procent van de gevallen om een man. Bijna twee derde is jonger dan 30 jaar.

Kleine groep

De onderzoekers plaatsen ook een kanttekening. Volgens hen wordt de overlast veroorzaakt door een kleine groep. Van alle mensen die in de opvang verblijven, werd vorig jaar 3 procent verdacht van een misdrijf. Meestal ging het om winkeldiefstal. Bij alleenstaande minderjarige vreemdelingen lag dat percentage met 8 procent duidelijk hoger.

Het WODC onderzoekt nu of opvanglocaties anders kunnen worden ingericht om problemen te verminderen.

Door ANP

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Upod & Talpa Network
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.