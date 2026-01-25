Nederlanders vertrouwen elkaar, maar vriendelijkheid verschilt per provincie

De meeste Nederlanders hebben vertrouwen in elkaar. Uit een representatief panelonderzoek van het Hart van Nederland Panel onder 3.278 deelnemers blijkt dat 78 procent erop vertrouwt dat de meeste mensen goede bedoelingen hebben. Toch laat hetzelfde onderzoek zien dat dit gevoel niet overal gelijk is, zeker niet als wordt gekeken naar hoe vriendelijk mensen elkaar in het dagelijks leven ervaren.

Hoewel het algemene vertrouwen hoog is, zegt 21 procent dat zij daar juist weinig vertrouwen in hebben. Dat verschilt per groep. Onder 18- tot 44-jarigen vertrouwt 69 procent de goede bedoelingen van anderen, tegenover 29 procent die dat niet doet. 65-plussers zijn over het algemeen meer bereid de ander te vertrouwen: daar zegt 90 procent vertrouwen te hebben en slechts 9 procent niet.

Daarnaast valt op dat economische positie meespeelt. Onder arbeidsongeschikten zegt 36 procent weinig vertrouwen te hebben, bij werkzoekenden en mensen in de bijstand is dat 30 procent.

Ook tussen stemmers zijn duidelijke verschillen zichtbaar. Relatief veel wantrouwen is er onder PVV-stemmers, waar 38 procent zegt standaard geen vertrouwen te hebben in de goede bedoelingen van anderen. Bij FVD-stemmers gaat het om 33 procent en bij PvdD-stemmers om 30 procent.

Het thema en de vragen in het onderzoek kwamen voort uit suggesties van panelleden zelf en het thema is uiteindelijk vastgesteld door volgers van het WhatsApp-kanaal van het Hart van Nederland Panel.

Contact meestal vriendelijk, maar niet overal

Tegelijk zegt een ruime meerderheid van de Nederlanders dat het contact met anderen in het dagelijks leven meestal vriendelijk verloopt. 65 procent ervaart dat zo. Bij 29 procent wisselt het en 4 procent noemt het contact meestal onvriendelijk. Een kleine groep zegt weinig contact met anderen te hebben.

Maar ook hier zijn duidelijke regionale verschillen te zien. In Limburg zegt 74 procent dat het contact meestal vriendelijk is; Zuid-Holland bungelt onderaan met 'slechts' 59 procent die dat zo ervaart. Bekijk hieronder hoe jouw provincie het doet ten opzichte van de rest:

Limburg 74%

Gelderland, Friesland en Drenthe 71%

Zeeland, Overijssel 69%

Groningen 67%

Utrecht 66%

Noord-Brabant 64%

Noord-Holland 62%

Flevoland 61%

Z uid-Holland 59%