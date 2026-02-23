Laag vertrouwen voor nieuwe kabinet, vooral in deze provincies

Het kabinet-Jetten is maandag beëdigd, maar begint met een forse achterstand in vertrouwen. Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat 66 procent van de Nederlanders geen of onvoldoende vertrouwen heeft in het nieuwe minderheidskabinet. Slechts een derde zegt wél voldoende vertrouwen te hebben.

Gemiddeld krijgt het kabinet aan de start een 4,1 als rapportcijfer op het gebied van 'vertrouwen'. Dat is lager dan bij de start van het kabinet-Schoof, dat destijds op een 5,2 begon. Zelfs onder kiezers van de drie coalitiepartijen krijgt het nieuwe kabinet een magere voldoende: een 5,7.

Premier Rob Jetten zelf scoort in de eerste officiële peiling sinds de beëdiging iets hoger dan zijn kabinet. 40 procent zegt (voldoende) vertrouwen in hem te hebben, tegenover 59 procent dat hem een onvoldoende geeft. Zijn gemiddelde rapportcijfer komt uit op een 4,3. Onder coalitiestemmers krijgt hij een 6,0.

Weinig vertrouwen in lange levensduur

Het minderheidskabinet is kwetsbaar vanwege de afhankelijkheid van steun uit de oppositie. Ook de ervaringen van afgelopen kabinetten tonen dat coalities snel kunnen vallen. Dit zijn mogelijke oorzaken voor waarom driekwart van de Nederlanders (75 procent) verwacht dat het kabinet de volledige regeerperiode niet zal uitzitten.

37 procent van de ondervraagden verwacht dat het kabinet al binnen een jaar valt. 38 procent denkt dat het langer dan een jaar standhoudt, maar uiteindelijk toch ten onder gaat. Slechts 10 procent verwacht dat het kabinet-Jetten de volledige termijn uitzit. 15 procent durft er geen uitspraak over te doen.

Grote verschillen per provincie

Het vertrouwen in het kabinet verschilt sterk per regio. In Groningen is het vertrouwen het laagst: daar zegt slechts 14 procent voldoende vertrouwen te hebben, terwijl in die provincie de steun voor het vorige kabinet nog relatief hoger dan gemiddeld was. Ook in Flevoland en Friesland is de steun nu beperkt.

Relatief meer vertrouwen is er in Gelderland en Drenthe, waar 39 procent positief is, en in Noord-Holland met 38 procent. Toch blijft ook daar een meerderheid kritisch.