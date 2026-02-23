Demonstratie bij Huis ten Bosch tijdens beëdiging kabinet

Tijdens de beëdiging van kabinet-Jetten voerden maandag enkele tientallen klimaatactivisten actie buiten paleis Huis ten Bosch in Den Haag. De demonstranten gingen bij de paleishekken op de grond zitten en legden fietsen neer. Ook toonden ze spandoeken met de tekst "Jetten, doe wat je beloofd hebt".

Bij de bordesscène van het pas beëdigde kabinet waren maandagochtend protestgeluiden te horen van klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Zij voerden actie bij het hek van Huis ten Bosch in Den Haag, omdat zij teleurgesteld zijn in de klimaatambities van het nieuwe kabinet. Terwijl de staatssecretarissen en ministers poseerden voor de foto, waren onder meer fluitjes en alarmgeluiden te horen.

"Wij vragen aandacht voor de richting die deze coalitie opgaat, en dat is de verkeerde", lichtte een woordvoerder van de protestbeweging toe.