Onvrede groeit over gang van zaken in Nederland, premier Schoof onder druk

De onvrede over de gang van zaken in Nederland neemt in rap tempo toe. Uit ons meest recente onderzoek blijkt dat maar liefst 82 procent van de Nederlanders (zeer) ontevreden is over hoe het gaat in het land. Slechts 17 procent zegt nog (enigszins) tevreden te zijn. Dat is een forse daling ten opzichte van december, toen nog 30 procent tevreden was.

Ook afgelopen zaterdag demonstreerden weer duizenden mensen tegen het kabinetsbeleid, ditmaal in Amsterdam. Aan de demonstratie deden 240 organisaties mee, waaronder Dolle Mina, Homomonument, Milieudefensie, Stichting Bootvluchteling en TivoliVredenburg, te zien in bovenstaande video.

Vooral de groep die zich "zeer ontevreden" noemt is flink gegroeid: van 30 procent eind vorig jaar naar 47 procent nu. Tegelijkertijd is het percentage mensen dat zegt "enigszins ontevreden" te zijn juist licht gedaald. Slechts 1 procent heeft geen mening.

In hoeverre bent u in algemene zin tevreden of ontevreden over de gang van zaken in Nederland op dit moment? mei 2025 december 2024 september 2023 Zeer tevreden 1% 2% 2% Enigszins tevreden 16% 28% 28% Enigszins ontevreden 35% 40% 34% Zeer ontevreden 47% 30% 35% Geen mening 1% 0% 1%

De gestegen ontevredenheid beperkt zich niet tot bepaalde partijen: bij alle achterban holt het vertrouwen in de staat van het land achteruit. Bij stemmers van de acht grootste partijen in de Kamer zijn die van GL-PvdA het meest negatief (92 procent), gevolgd door die van de SP (90 procent), D66 (89 procent), NSC (86 procent) en PVV (81 procent). Het minst negatief over de gang van zaken in Nederland zijn stemmers van VVD (66 procent), BBB (73 procent) en CDA (79 procent).

Vertrouwen in Schoof omlaag

Het tanende vertrouwen in de algemene gang van zaken is ook zichtbaar bij de beoordeling van het kabinet. Premier Dick Schoof ziet zijn persoonlijke vertrouwen verder dalen: van een 6,2 in juni vorig jaar naar een 5,0 nu. Daarmee is hij een van de sterkste dalers met het zakken van een vol punt in nog geen jaar tijd.

De best beoordeelde minister is momenteel Ruben Brekelmans (VVD, Defensie), met een 5,3. Zijn score blijft stabiel en hij stijgt daarmee naar de eerste plaats in het vertrouwensoverzicht.

PVV-ministers stijgen in tegenstelling tot veel collega’s juist iets in vertrouwen. Fleur Agema (Volksgezondheid) en Marjolein Faber (Asiel) boeken beide een kleine plus van +0,2. Ook Barry Madlener (Infrastructuur) en Dirk Beljaarts (Economische Zaken) scoren iets beter dan vorige keer.

Over het algemeen blijft het vertrouwen in het kabinet echter laag, met vrijwel alle ministers onder of rond het rapportcijfer 5.

Minister mei 2025 maart 2025 oktober 2024 juni 2024 Ruben Brekelmans (VVD, Defensie) 5,3 5,3 5,3 5,4 Fleur Agema (PVV, Volksgezondheid) 5,2 5,0 5,0 5,8 Eelco Heinen (VVD, Financiën) 5,1 5,1 5,4 5,4 Mona Keijzer (BBB, Volkshuisvesting) 5,1 5,1 5,0 5,7 Dick Schoof (premier) 5,0 5,3 5,9 6,2 David van Weel (VVD, Justitie) 4,9 5,0 5,0 5,5 Marjolein Faber (PVV, Asiel) 4,7 4,5 5,2 4,5 Barry Madlener (PVV, Infrastructuur) 4,6 4,5 4,8 4,9 Casper Veldkamp (NSC, Buitenlandse Zaken) 4,6 4,8 4,8 5,4 Dirk Beljaarts (PVV, Economische Zaken) 4,6 4,5 4,8 5,1 Femke Wiersma (BBB, Landbouw) 4,6 4,7 4,8 5,4 Reinette Klever (PVV, Buitenlandse Handel) 4,4 4,4 4,5 4,7 Judith Uitermark (NSC, Binnenlandse Zaken) 4,4 4,6 4,7 5,4 Eddy van Hijum (NSC, Sociale Zaken) 4,4 4,5 4,8 5,6 Eppo Bruins (NSC, Onderwijs) 4,3 4,5 4,5 5,3 Sophie Hermans (VVD, Klimaat) 4,0 4,2 4,6 5,0

Aan het onderzoek, representatief gewogen naar de Nederlandse bevolking op geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur, deden 2493 deelnemers van het Hart van Nederland-panel mee.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel

Wat vind je van vuurwerk, klimaatdemonstraties of de opkomst van kunstmatige intelligentie? En hoe kijk jij naar de verschillende politieke besluiten? Dat krijg je allemaal voorgeschoteld in het Hart van Nederland-panel. Meld je hieronder aan en bepaal wat nieuws wordt!