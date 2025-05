Duizenden lopen mee in protestmars tegen het kabinet door Amsterdam

Duizenden mensen verzamelden zich zaterdagmiddag op de Dam in Amsterdam omdat ze het niet eens zijn met het kabinet. Aan de demonstratie doen 240 organisaties mee, waaronder Dolle Mina, Homomonument, Milieudefensie, Stichting Bootvluchteling en TivoliVredenburg. Ze lopen een protestmars door de stad.

"Na één jaar van het huidige kabinet is het duidelijker dan ooit: extreemrechts is niet geïnteresseerd in echte oplossingen. In plaats daarvan wijzen ze zondebokken aan die er niets mee te maken hebben: migranten, moslims, trans mensen en demonstranten", aldus de organisatie van de mars 'De Straat Op'.

Tocht van 4,3 kilometer

Om 12.00 uur verzamelden verschillende lhbtiqa+-organisaties zoals Foundation Erwin Olaf, Café Saarein, Roze Filmdagen en de Regenboog Groep zich bij het Homomonument in Amsterdam. Zij vertrokken vanaf daar naar de Dam om zich aan te sluiten bij de wandeling.

De demonstranten lopen een tocht van 4,3 kilometer langs het Muntplein, de Vijzelgracht en het Frederiksplein om vervolgens via de Utrechtsestraat op de Dam terug te keren.

Hart van Nederland/ANP