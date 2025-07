Dit zijn volgens Nederlanders de vriendelijkste én onvriendelijkste vakantielanden

Als je op vakantie gaat, hoop je niet alleen op mooi weer en lekker eten, maar ook op vriendelijke en gastvrije locals. Uit een panelonderzoek van Hart van Nederland onder ruim 2.600 Nederlanders blijkt dat we vooral de Zweden, Denen en Grieken als hartelijk ervaren. Fransen vinden we minder gezellig en gastvrij.

Ruim 9 op de 10 Nederlanders vinden Zweden, Denen, Grieken, Noren en Oostenrijkers vriendelijk. Daarmee scoren die landen het hoogst in het onderzoek. Zweden komen zelfs als allerliefst uit de bus, met een indrukwekkende 95 procent die hen ‘vriendelijk’ noemt.

Wat opvalt: wie zélf op vakantie is geweest in een bepaald land, wijkt in hun mening over de inwoners niet erg af van de algemene beeldvorming. Toch zijn er soms wel een paar verschillen. Zo vinden vakantiegangers de Amerikanen veel vriendelijker (74 procent) dan het gemiddelde oordeel over Amerikanen (68 procent). Hetzelfde geldt voor de Turken, Britten en Portugezen. Bezoekers van Frankrijk en Zwitserland zijn echter kritischer dan het gemiddelde.

Zeer kritisch over Fransen

En dat Franse oordeel is pittig. Slechts 42 procent noemt de Fransen vriendelijk. Van wie Frankrijk heeft bezocht, is dat zelfs maar 38 procent. Ruim de helft noemt de Fransen dus ronduit onvriendelijk. Daarmee vinden Nederlanders de Fransen het minst gastvrij van alle populaire vakantiebestemmingen.

We vroegen panelleden naar de mate waarin ze de inwoners van de populairste vakantielanden vooral 'vriendelijk' of 'onvriendelijk' vinden. De tabel met alle resultaten staat hieronder:

'Vriendelijk' (volgens alle Nederlanders) 'Vriendelijk' (volgens Nederlanders die zelf in het land zijn geweest) Zweden 95% 95% Denen 94% 92% Grieken 92% 93% Noren 92% 92% Oostenrijkers 92% 92% Portugezen 91% 93% Belgen 91% 91% Spanjaarden 87% 88% Zwitsers 87% 84% Duitsers 85% 86% Britten 84% 86% Kroaten 84% 85% Italianen 82% 82% Tsjechen 81% 81% Turken 74% 76% Polen 72% 73% Amerikanen 68% 74% Fransen 42% 38%

