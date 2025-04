Grote twijfel bij rechtse kiezer: NSC en BBB raken steun kwijt

Een flink deel van de kiezers op de huidige coalitie is het zat. Dat blijkt uit representatief onderzoek onder leden van het Hart van Nederland-panel. Maar liefst 59 procent twijfelt of ze de volgende keer weer op dezelfde partij gaan stemmen. En 11 procent denkt zelfs helemaal niet meer te gaan stemmen.

Vooral NSC en BBB krijgen harde klappen. Van de NSC-stemmers zegt maar liefst 89 procent te twijfelen. Bij BBB ligt dat op 71 procent. Ongeveer één op de acht kiezers van beide partijen denkt de volgende keer thuis te blijven. Ook bij PVV (45 procent twijfelt, 12 procent mogelijk afhakers) en VVD (51 procent twijfelt, 6 procent mogelijk afhakers) rommelt het flink.

Volgens opiniemaker Wierd Duk wordt de rechtse kiezer "totaal niet bediend door dit kabinet", zo stelde hij in Nieuws van de Dag. Dat zie je in de video bovenaan.

Kiezers haken vooral af omdat ze teleurgesteld zijn in het gedrag van partijen in de Tweede Kamer. Ook interne ruzies, loze beloften en het idee dat politiek toch niets verandert, worden veel genoemd als reden om af te haken. Bij NSC speelt bovendien mee dat veel stemmers het vertrouwen in de partijleider kwijt zijn.

Veel twijfel

Van de twijfelaars denkt 45 procent misschien op een andere partij te gaan stemmen. Het CDA, de PVV en VVD worden daarbij het vaakst genoemd. Maar vooral bij BBB en NSC zegt bijna een derde van de twijfelaars niet te weten wat ze dan moeten stemmen. Die groep blijft mogelijk thuis bij toekomstige verkiezingen.

Alles bij elkaar zou de coalitie hierdoor zo'n acht zetels kunnen verliezen.