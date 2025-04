Vertrouwen kabinet zakt naar dieptepunt, ook coalitiestemmers keren zich af

Het vertrouwen in het kabinet van premier Dick Schoof is tot een nieuw dieptepunt gezakt. Nederlanders geven het kabinet gemiddeld een 4,2, blijkt uit representatief onderzoek van het Hart van Nederland-panel. Dat is opnieuw lager dan in januari, toen het cijfer op 4,6 stond. In oktober was dat nog een 5,3.

De peiling komt rond het debat over de eenheid in het kabinet en het lintjesbesluit van Marjolein Faber. Het was reden voor een groot deel van de oppositie om een motie van wantrouwen tegen de minister te steunen, te zien in bovenstaande video.

Slechts 34 procent van de Nederlanders geeft het kabinet een 6 of hoger. Zelfs onder stemmers van de coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB geeft maar 44 procent het kabinet een voldoende. De enige stemmers die in meerderheid nog vertrouwen uitspreken zijn van oppositiepartijen SGP (gemiddeld cijfer 6,9) en JA21 (6,4). Het minste vertrouwen is er bij stemmers van Volt (2,2), GroenLinks-PvdA (2,7) en Partij voor de Dieren (2,7).

Geen van de stemmers voor een van de coalitiepartijen staat nog in meerderheid achter het kabinet. De afbrokkelende steun is vooral bij kiezers van NSC te merken. Hun vertrouwen in het kabinet ligt met een gemiddelde van 4,2 ver onder dat van de PVV-, VVD- en BBB-achterban. Slechts een derde van de NSC-kiezers geeft het kabinet een voldoende.

Bekijk hier per partijkeuze bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen* het vertrouwen in het kabinet in een gemiddeld cijfer van 1-10 en het percentage dat het kabinet een voldoende gaf. In de rechterkolom het aantal mensen dat aangeeft te willen dat het kabinet valt en er nieuwe verkiezingen worden uitgeschreven.

Partij Vertrouwenscijfer Geeft minimaal een '6' Wil nieuwe verkiezingen Totaal 4,2 34% 55% PVV 5,1 48% 44% GL-PvdA 2,7 8% 76% VVD 4,9 48% 42% NSC 4,2 33% 57% D66 3,1 15% 71% BBB 5,0 45% 41% CDA 3,6 21% 54% SP 3,3 12% 84% PvdD 2,7 10% 67% FVD 3,8 32% 53% SGP 6,9 78% 13% CU 4,7 52% 62% Volt 2,2 3% 94% JA21 6,4 73% 23%

Nieuwe verkiezingen

Dat is terug te zien in het aantal kiezers dat spijt heeft van hun stem bij de afgelopen Tweede Kamerverkiezingen. Landelijk zegt 25 procent daar spijt van te hebben, maar bij NSC ligt dat cijfer op maar liefst 61 procent; veel hoger dan bij welke andere partij dan ook. Op grote afstand volgt spijt bij stemmers van SP (29 procent) en BBB (27 procent), daarna PVV (22 procent), VVD (22 procent) en CDA (21 procent).

Door het dalende vertrouwen blijft er ook een grote roep om nieuwe verkiezingen. 55 procent van de Nederlanders vindt dat we opnieuw naar de stembus zouden moeten. Dat percentage is vergelijkbaar met een vorige peiling in november 2024, toen staatssecretaris Achahbar (NSC) aftrad na aanhoudende druk. Ook binnen de coalitie zijn opvallend veel mensen voor nieuwe verkiezingen. Onder PVV-stemmers wil 44 procent dat het kabinet valt, bij NSC is dat zelfs 57 procent.

*De resultaten voor enkele kleinere groepen zijn om methodologische redenen niet apart weergegeven.