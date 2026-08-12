Thuiswerkers zeggen thuis méér te doen, collega's zien ook keerzijde

Lekker thuis achter de laptop zonder collega's die je van je werk houden? Voor veel thuiswerkers lijkt dat goed uit te pakken. Bijna twee derde zegt thuis méér gedaan te krijgen dan op de normale werkplek. Toch zijn collega's niet altijd even enthousiast over thuiswerken, blijkt uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel.

Van de ondervraagde thuiswerkers zegt 64 procent thuis productiever te zijn. Nog eens 21 procent zegt thuis ongeveer evenveel voor elkaar te krijgen als op de normale werkplek. Slechts 15 procent lukt het naar eigen zeggen thuis minder goed om werk gedaan te krijgen.

Een deelnemer aan het panel die zelf teammanager is, ziet dat het per werknemer flink kan verschillen. "Thuiswerken is maatwerk. De graadmeter voor thuiswerken moet de prestatie zijn die geleverd wordt. Ik heb een werknemer die excelleert vanuit huis en er is er één die de vrijheid niet aankan. Die moet van mij dus minimaal 80 procent van haar tijd op kantoor zijn."

Niet iedereen blij met thuiswerkende collega

Waar thuiswerkers zelf behoorlijk positief zijn over hun prestaties, kijken collega's daar soms anders tegenaan. Van de werkenden met thuiswerkende collega's ergert 23 procent zich regelmatig aan hen. Nog eens 24 procent doet dat soms. 53 procent ergert zich er nooit aan.

Een van de deelnemers aan het panel zou thuiswerken het liefst flink terugschroeven. "Thuiswerken zoveel mogelijk terugdraaien. Gewoon op kantoor, eigen werkplek, geen flexplekken. Dan kunnen dingen veel sneller geregeld worden. En wordt er ook weer echt gewerkt. Dat thuiswerken nodigt ook uit tot lanterfanten."

Meerderheid achter plan ABN Amro

De discussie over thuiswerken speelt ook bij ABN Amro. De bank wil in de cao vastleggen dat medewerkers minstens de helft van hun werkweek op kantoor werken, meldt het FD. ABN Amro hoopt daarmee onder meer de productiviteit te verhogen en de teamgeest te verbeteren. Vooral jonge medewerkers zouden daar baat bij hebben.

Een meerderheid van de deelnemers aan het Hart van Nederland Panel kan zich wel vinden in dat plan. 58 procent is positief over het inperken van thuiswerken bij ABN Amro. 26 procent is het daar niet mee eens en 16 procent heeft geen mening.

Voor werknemers kan vaker naar kantoor gaan wel grote praktische gevolgen hebben. Een panellid wijst bijvoorbeeld op de reistijd van haar dochter: "Mijn dochter moet anderhalf uur reizen om op haar werk te komen. Dan is het fijn dat ze één dag thuis kan zijn."

Onder medewerkers van ABN Amro en de vakbonden stuit het voorstel ook op weerstand. Medewerkers wijzen volgens het FD onder meer op langere reistijden en een gebrek aan werkplekken op kantoor. De vakbonden zijn kritisch op de aanwezigheidsplicht in combinatie met de voorgestelde loonsverhoging. Op 16 september worden de onderhandelingen tussen de bank en de bonden hervat.