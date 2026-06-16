Je baas ziet straks of je wel echt op kantoor bent dankzij nieuwe Teams-functie

Microsoft maakt via een blog bekend dat Teams opnieuw de 'Location Tracking-functie' gaat invoeren. Met deze functie kunnen je baas of andere medewerkers zien of je aanwezig bent op je werk. Eerder dit jaar ontstond er veel commotie over deze functie van Teams.

Volgens Microsoft moet de functie hybride werken eenvoudiger maken door teams meer inzicht te geven in wie er op kantoor aanwezig is. Toch roept de functie opnieuw vragen op over privacy en de mate waarin werkgevers inzicht krijgen in de locatie van hun personeel.