Dit zijn de populairste ijssmaken van Nederland: klassiekers blijven favoriet

Panel
Gisteren, 16:45
Met de zomerse temperaturen kiezen veel Nederlanders voor een ijsje. Maar gaan we dan voor een verrassende nieuwe smaak of toch voor een vertrouwde favoriet? Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat de meeste mensen liever op veilig spelen.
Maar liefst 69 procent van de mensen die naar ijssalons gaan kiest het liefst voor vertrouwde, favoriete smaken. Ongeveer een derde, 31 procent, probeert juist graag een nieuwe of opvallende smaak. Maar wat zijn dan die smaken die we het liefst kiezen?
De populairste smaken liggen dicht bij elkaar. Citroen, stracciatella en vanille delen de eerste plaats: allemaal worden ze door 30 procent van de ondervraagden genoemd. Daarna volgen aardbei (27 procent), chocolade (25 procent) en pistache (21 procent). Ook banaan (20 procent), hazelnoot (19 procent), mango (19 procent) en koffie of mokka (18 procent) staan hoog op de lijst. De meer exotische of nieuwe smaken, zoals Dubai-smaak of speculoosijs kunnen beduidend minder mensen trekken.
Vergeleken met het vorige onderzoek van het Hart van Nederland Panel over smaken ijs uit 2024 is er weinig veranderd. Citroen en stracciatella stonden toen ook al bovenaan. Wel is pistache iets minder populair geworden. Die smaak stond in 2024 nog op de derde plaats, maar moet nu genoegen nemen met een plek achter vanille, aardbei en chocolade.
Citroen
Stracciatella
Vanille
Aardbei
Chocolade
Pistache
Banaan
Hazelnoot
Mango
Koffie/mokka
Karamel
Rum-rozijn
Yoghurt
Amarena (kers)
Cookie dough
Bosvruchten
Framboos
Gezouten karamel/karamel zeezout
Cheesecake
Chocolate chip cookie dough
Kokos
Peer
Watermeloen
Tiramisu
Meloen (geen watermeloen)
Snickers
Kinder Bueno
Málaga
Appeltaart
Mint-chocolade/After eight
Ferrero Rocher
Brownie
Oreo
Lotus Biscoff/Speculoos
Dubai-chocolade
Smurfenijs
Dulce de leche
Bubblegum
Drop
Matcha
Deelnemers kregen een lange lijst met smaken en konden alles kiezen wat ze lekker vonden.
Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.