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Dit zijn de populairste ijssmaken van Nederland: klassiekers blijven favoriet

Panel

Gisteren, 16:45

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Met de zomerse temperaturen kiezen veel Nederlanders voor een ijsje. Maar gaan we dan voor een verrassende nieuwe smaak of toch voor een vertrouwde favoriet? Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat de meeste mensen liever op veilig spelen.

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Maar liefst 69 procent van de mensen die naar ijssalons gaan kiest het liefst voor vertrouwde, favoriete smaken. Ongeveer een derde, 31 procent, probeert juist graag een nieuwe of opvallende smaak. Maar wat zijn dan die smaken die we het liefst kiezen?

Citroen, stracciatella en vanille bovenaan

De populairste smaken liggen dicht bij elkaar. Citroen, stracciatella en vanille delen de eerste plaats: allemaal worden ze door 30 procent van de ondervraagden genoemd. Daarna volgen aardbei (27 procent), chocolade (25 procent) en pistache (21 procent). Ook banaan (20 procent), hazelnoot (19 procent), mango (19 procent) en koffie of mokka (18 procent) staan hoog op de lijst. De meer exotische of nieuwe smaken, zoals Dubai-smaak of speculoosijs kunnen beduidend minder mensen trekken.

Vergeleken met het vorige onderzoek van het Hart van Nederland Panel over smaken ijs uit 2024 is er weinig veranderd. Citroen en stracciatella stonden toen ook al bovenaan. Wel is pistache iets minder populair geworden. Die smaak stond in 2024 nog op de derde plaats, maar moet nu genoegen nemen met een plek achter vanille, aardbei en chocolade.

Top 40 favoriete ijssmaken

  1. Citroen

  2. Stracciatella

  3. Vanille

  4. Aardbei

  5. Chocolade

  6. Pistache

  7. Banaan

  8. Hazelnoot

  9. Mango

  10. Koffie/mokka

  11. Karamel

  12. Rum-rozijn

  13. Yoghurt

  14. Amarena (kers)

  15. Cookie dough

  16. Bosvruchten

  17. Framboos

  18. Gezouten karamel/karamel zeezout

  19. Cheesecake

  20. Chocolate chip cookie dough

  21. Kokos

  22. Peer

  23. Watermeloen

  24. Tiramisu

  25. Meloen (geen watermeloen)

  26. Snickers

  27. Kinder Bueno

  28. Málaga

  29. Appeltaart

  30. Mint-chocolade/After eight

  31. Ferrero Rocher

  32. Brownie

  33. Oreo

  34. Lotus Biscoff/Speculoos

  35. Dubai-chocolade

  36. Smurfenijs

  37. Dulce de leche

  38. Bubblegum

  39. Drop

  40. Matcha

Deelnemers kregen een lange lijst met smaken en konden alles kiezen wat ze lekker vonden.

Dit onderzoek is uitgevoerd onder het Hart van Nederland-panel, dat zo representatief mogelijk is voor de volwassen Nederlandse bevolking op basis van onder meer geslacht, leeftijd, regio, opleiding en politieke voorkeur (Gouden Standaard van Data & Insights Network en CBS). De vragenlijst is door de redactie neutraal opgesteld, het veldwerk is gedaan door onderzoeksbureau No Ties, onderdeel van Highberg. Bij minimaal 2.000 respondenten wordt de steekproef gecontroleerd en zo nodig gewogen; de foutmarge is bij die omvang rond de 2,2 procentpunt bij een uitkomst van 50 procent, met een betrouwbaarheidsniveau van 95 procent. Lees hier de volledige verantwoording van onze panelonderzoeken.

Door Redactie Hart van Nederland

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