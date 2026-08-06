Dit zijn de populairste ijssmaken van Nederland: klassiekers blijven favoriet

Met de zomerse temperaturen kiezen veel Nederlanders voor een ijsje. Maar gaan we dan voor een verrassende nieuwe smaak of toch voor een vertrouwde favoriet? Uit onderzoek van het Hart van Nederland Panel blijkt dat de meeste mensen liever op veilig spelen.

Maar liefst 69 procent van de mensen die naar ijssalons gaan kiest het liefst voor vertrouwde, favoriete smaken. Ongeveer een derde, 31 procent, probeert juist graag een nieuwe of opvallende smaak. Maar wat zijn dan die smaken die we het liefst kiezen?

Citroen, stracciatella en vanille bovenaan

De populairste smaken liggen dicht bij elkaar. Citroen, stracciatella en vanille delen de eerste plaats: allemaal worden ze door 30 procent van de ondervraagden genoemd. Daarna volgen aardbei (27 procent), chocolade (25 procent) en pistache (21 procent). Ook banaan (20 procent), hazelnoot (19 procent), mango (19 procent) en koffie of mokka (18 procent) staan hoog op de lijst. De meer exotische of nieuwe smaken, zoals Dubai-smaak of speculoosijs kunnen beduidend minder mensen trekken.

Vergeleken met het vorige onderzoek van het Hart van Nederland Panel over smaken ijs uit 2024 is er weinig veranderd. Citroen en stracciatella stonden toen ook al bovenaan. Wel is pistache iets minder populair geworden. Die smaak stond in 2024 nog op de derde plaats, maar moet nu genoegen nemen met een plek achter vanille, aardbei en chocolade.

Top 40 favoriete ijssmaken Citroen Stracciatella Vanille Aardbei Chocolade Pistache Banaan Hazelnoot Mango Koffie/mokka Karamel Rum-rozijn Yoghurt Amarena (kers) Cookie dough Bosvruchten Framboos Gezouten karamel/karamel zeezout Cheesecake Chocolate chip cookie dough Kokos Peer Watermeloen Tiramisu Meloen (geen watermeloen) Snickers Kinder Bueno Málaga Appeltaart Mint-chocolade/After eight Ferrero Rocher Brownie Oreo Lotus Biscoff/Speculoos Dubai-chocolade Smurfenijs Dulce de leche Bubblegum Drop Matcha

Deelnemers kregen een lange lijst met smaken en konden alles kiezen wat ze lekker vonden.