Waarom er in Nederland steeds meer fastfoodzaken bijkomen

Nederland telt steeds meer fastfoodzaken. Begin 2026 waren dat er ruim 19.000, bijna twee keer zoveel als 20 jaar geleden. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het CBS komt die groei waarschijnlijk doordat Nederlanders vaker buiten de deur eten.

Fastfoodzaken zijn niet alleen bekende hamburgerketens. Ook cafetaria's, lunchrooms, eetkramen en ijssalons vallen hieronder. Inmiddels telt Nederland ongeveer 39.000 eetgelegenheden. Meer dan de helft daarvan is een fastfoodzaak. Sinds enkele jaren zijn er zelfs meer fastfoodzaken dan restaurants.

Waar heb je de meeste fastfoodzaken?

Gemiddeld is er in Nederland iets meer dan één fastfoodzaak per duizend inwoners. In toeristische gebieden ligt dat aantal veel hoger. Op Vlieland zijn er meer dan acht fastfoodzaken per duizend inwoners. Daarna volgen Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling. Ook in Zeeland, Zandvoort en Valkenburg aan de Geul zijn relatief veel fastfoodzaken te vinden.

In het oosten en noordoosten van het land is het aanbod juist kleiner. Volgens het CBS zijn de Utrechtse gemeente Renswoude en het Overijsselse Staphorst de gemeenten met de laagste dichtheid aan fastfoodzaken.

Waarom groeit het aantal fastfoodzaken?

Volgens CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen hangt de groei waarschijnlijk samen met de toegenomen welvaart. "We hebben meer geld te besteden en gaan daardoor vaker uit eten, of halen een broodje of een ijsje."

Daardoor blijft ook het aantal fastfoodzaken groeien. Hoewel het aantal restaurants de afgelopen 20 jaar eveneens toenam, gebeurde dat volgens het CBS minder snel dan bij fastfoodzaken.