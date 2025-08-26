Terug

Zomerweer sloopt ijsjesvoorraad Ola: klassiekers tijdelijk uitverkocht

Vandaag, 11:12

Dat we geen koude zomer hebben gehad, is goed te merken in het ijsschap van de supermarkten. Wie nu nog een Cornetto of Calippo wil, loopt grote kans van een koude kermis thuis te komen. Op de website van ijsmaker Ola is te zien dat meerdere klassiekers tijdelijk niet verkrijgbaar zijn.

Klassiekers als de Viennetta en de Split, maar ook de Donut Cocoa & Cookie en het Dracula-ijsje zijn volgens de website niet meer te krijgen. Dat verbaast Ola zelf ook. "We doen dit niet voor het eerst, maar de vraag is groter dan we hadden verwacht," zegt een woordvoerder van het bedrijf tegen Nu.nl. Ook supermarkten krijgen bepaalde ijsjes niet meer geleverd.

Ook ambachtelijk gemaakt ijs is erg in trek bij Nederlanders. Half augustus werd bekend dat het aantal ijssalons flink is gegroeid. In de onderstaande video vertelt ijssalon-eigenaar Mastos over zijn vak:

Omslag in het weer

Supermarktketens hebben vaak nog wel alternatieven van hun eigen merk, daar zijn geen problemen mee. Albert Heijn laat aan de site weten dat ze 'intensieve gesprekken voeren met leveranciers'.

Maar helaas, aan het warme weer komt een einde. Dinsdag is de laatste mooie dag met 24 tot 29 graden door het land heen. Woensdag voelt het nog zomers aan, maar na donderdag slaat het weer om. De kans op regen neemt toe en de zon gaan we minder zien. Dus wie weet hebben we straks niet zo'n behoefte meer aan een verkoelend ijsje.

