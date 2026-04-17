Social media-verbod voor kinderen in opmars: ook meeste Nederlanders voor

Een ruime meerderheid van de Nederlanders wil dat sociale media verboden worden voor kinderen onder de 15 jaar. Dat blijkt uit nieuw representatief onderzoek onder 3.642 leden van het Hart van Nederland Panel.

We maakten eerder een reportage over brede steun voor een sociale mediaverbod voor kinderen, bekijk die hierboven.

Maar liefst 70 procent is voor zo'n verbod, tegenover 25 procent die het niet ziet zitten. 5 procent heeft geen mening. Juist onder 45- tot 54-jarigen, vaak ouders van minderjarige kinderen, is de steun het laagst met 59 procent.

Steeds meer landen kiezen voor strengere regels

De discussie speelt niet alleen in Nederland. Wereldwijd wordt steeds vaker gekeken naar strengere regels voor jongeren op sociale media.

In Australië geldt al een verbod voor kinderen onder de 16 jaar. En vorige week kwam ook de Griekse regering met een plan om sociale media voor jongeren onder de 15 te verbieden. Dat zou vanaf volgend jaar moeten ingaan. Ook in andere Europese landen wordt gewerkt aan vergelijkbare maatregelen.

En Nederland dan?

In Nederland is er nog geen verbod. Wel geldt sinds vorig jaar een dringend advies om kinderen onder de 15 geen gebruik te laten maken van sociale media.

De overheid kijkt inmiddels wel naar verdere stappen. Zo wordt onderzocht of een verbod mogelijk is, om kinderen beter te beschermen tegen schadelijke content en verslavende algoritmes.

Kritiek blijft bestaan

Tegenstanders vinden een verbod niet de juiste oplossing. Zij wijzen erop dat sociale media ook positieve kanten hebben en dat een verbod lastig te handhaven is.

Volgens hen moet de focus vooral liggen op de bedrijven achter de platforms, bijvoorbeeld door strengere regels voor algoritmes en content.