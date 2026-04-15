Veel jongeren al vroeg blootgesteld aan gewelddadige porno

Ruim twee derde van de jongvolwassenen is, vaak al op jonge leeftijd, in aanraking gekomen met gewelddadige pornografische beelden. Dat blijkt uit onderzoek van het Verwey-Jonker Instituut, uitgevoerd in opdracht van kinderrechtenorganisatie Defence for Children.

Bijna een kwart van de ruim duizend ondervraagden kwam op 14-jarige leeftijd of jonger per ongeluk met dit soort beelden in aanraking. Daarnaast gaf een op de zes aan er zelf naar te hebben gezocht. Ook zegt bijna een kwart van de respondenten tussen de 18 en 27 jaar beelden van seksueel kindermisbruik te hebben gezien.

Schrikken

Veel jongeren die dergelijke beelden tegenkomen, geven aan dat ze daarvan schrokken. Ze noemen gevoelens als walging, schaamte, angst en verdriet. Volgens Defence for Children kan blootstelling aan geweld in pornografie schadelijk zijn voor de seksuele ontwikkeling en leiden tot mentale gezondheidsproblemen.

Onder gewelddadige content verstaan de onderzoekers onder meer incest, aanranding, fysiek en verbaal geweld, dwang en uitbuiting. Ook gewelddadige seks waarvoor toestemming is gegeven, zoals BDSM (Bondage, Discipline en Sadomasochisme), valt onder deze categorie. Volgens de onderzoekers is het voor kijkers "moeilijk om vast te stellen of er sprake is van consensuele BDSM of niet-consensuele gewelddadige pornografie".

Digitale omgeving

Volgens Defence for Children ligt de oorzaak in de digitale omgeving, waarin jongeren onvoldoende beschermd worden. Via chatapps, sociale media, games en websites kunnen zij relatief makkelijk worden blootgesteld aan "gewelddadige, schadelijke en strafbare seksuele content". De organisatie pleit daarom voor meer toezicht en strengere handhaving op algoritmes en illegale content.

"Kinderen en jongeren moeten veilig kunnen bewegen in de digitale wereld, net zoals dat in de fysieke wereld geldt", zegt Carrie van der Kroon, directeur van Defence for Children. "De verantwoordelijkheid voor welke content een kind te zien krijgt, ligt niet bij het kind. Die ligt bij de techbedrijven die deze content toelaten en hun platform laten vervuilen."