Porno straks verboden onder de 18 jaar? 'Kinderen van 8 herkennen mij'

De Europese Commissie test deze zomer een digitale leeftijdsverificatie voor pornosites in vijf EU-landen. Kinderen onder de 18 moeten zo worden geweerd van websites met seksueel expliciete beelden. De proef moet in 2026 uitmonden in een officiële EU-brede invoering. 'Seksprofessor' Daphne Gaker heeft twijfels over het nut en de gevolgen van zo'n maatregel.

Volgens 'seksprofessor' en theatermaker Daphne Gakes kan een verbod juist averechts werken. "Alles wat illegaal is, wordt aantrekkelijk. Zeker op jonge leeftijd", zei ze woensdagavond bij Nieuws van de Dag. In haar ogen is porno kijken op 10-jarige leeftijd op zich niet schadelijk, mits jongeren op tijd goede voorlichting krijgen. "Seks hoort bij het leven zoals eten, drinken en slapen. Het is belangrijk dat ouders er open over praten."

Pornoactrice Romy Indy herkent dat jongeren haar werk kennen. "Ik word herkend door kinderen vanaf een jaar of acht", zegt ze. "Ik denk niet dat ze echt mijn video's gezien hebben, maar waarschijnlijk wel gegoogeld." Volgens haar begint het kijken vaak al rond 12 of 13 jaar. "En tegenwoordig zie je vaker extreme porno. Dat is echt niet hoe mensen seks hebben in het dagelijks leven."

Wat bekijken ze?

Daarom is het belangrijk om met kinderen te bespreken wat ze online tegenkomen, stelt Gakes. "We moeten wel goed kijken naar wat voor porno kinderen bekijken. Als we kijken naar grote pornosites, is 'vanilla sex' vaak maar één klik verwijderd van 'granny goes anal'."

De EU-app moet straks via een koppeling met bijvoorbeeld een bank bevestigen of iemand 18 jaar of ouder is, zonder gegevens vrij te geven. Toch is de verwachting dat jongeren via omwegen, zoals VPN’s, alsnog toegang zullen zoeken.