Dit is waarom je telefoon meenemen naar de wc geen goed idee is

Scrollen op je telefoon tijdens je toiletbezoek lijkt misschien onschuldig, maar dat is het zeker niet. Volgens uroloog Maxime Kummeling kan te lang op de wc blijven zitten met je telefoon vervelende gevolgen hebben, zo vertelt ze dinsdagochtend in de 538 Ochtendshow.

Volgens de uroloog zit het probleem vooral in de houding die mensen aannemen tijdens een toiletbezoek met hun telefoon. Wie zit te scrollen, hangt vaak voorover en zet zo onnodig veel druk op de bekkenbodem. Daar komt bij dat veel mensen ook nog eens te lang blijven zitten op de wc. "Wanneer het klaar is is het klaar en als je onnodig boven dat gat blijft hangen, zijn allemaal momenten van druk op je bekkenbodem waarvan het niet nodig is", aldus Kummeling. En dat kan vervelende gevolgen hebben. Welke dat zijn, zie je in de video bovenaan dit artikel.