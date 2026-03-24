Volg Hart van Nederland
OverzichtRegioUitzendingenWeerTip de redactiePanelVideo's

Dit is waarom je telefoon meenemen naar de wc geen goed idee is

Waarschuwen

Vandaag, 09:44

Link gekopieerd

Scrollen op je telefoon tijdens je toiletbezoek lijkt misschien onschuldig, maar dat is het zeker niet. Volgens uroloog Maxime Kummeling kan te lang op de wc blijven zitten met je telefoon vervelende gevolgen hebben, zo vertelt ze dinsdagochtend in de 538 Ochtendshow.

Volgens de uroloog zit het probleem vooral in de houding die mensen aannemen tijdens een toiletbezoek met hun telefoon. Wie zit te scrollen, hangt vaak voorover en zet zo onnodig veel druk op de bekkenbodem. Daar komt bij dat veel mensen ook nog eens te lang blijven zitten op de wc. "Wanneer het klaar is is het klaar en als je onnodig boven dat gat blijft hangen, zijn allemaal momenten van druk op je bekkenbodem waarvan het niet nodig is", aldus Kummeling. En dat kan vervelende gevolgen hebben. Welke dat zijn, zie je in de video bovenaan dit artikel.

Door Redactie Hart van Nederland

Ontvang onze nieuwsbrief

Wil je persoonlijke en indrukwekkende verhalen, met het laatste (positieve of regionale) nieuws, tips en achtergrond, in je mailbox ontvangen? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief.

Meld je aan voor onze wekelijkse nieuwsbrief met daarin het laatste nieuws en aanbiedingen die wijzelf of in samenwerking met onze partners organiseren. Je kunt je op ieder moment afmelden. Zie voor meer informatie de privacyverklaring.

Laatste nieuws
112
Advies & Tips
Economie
Entertainment
Infrastructuur
Milieu en Gezondheid
Politiek
Royalty
Sport
Tech
Weer
Regionieuws
Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland
Voorwaarden
Over ons
Privacyverklaring
Gebruiksvoorwaarden
Cookieverklaring
Digitale diensten
Cookie instellingen
Adverteren
Vacatures
Publieksservice
Tip de redactie
Correcties en aanvullingen
Redactiestatuut Hart van Nederland
Toegankelijkheid
Contact met de redactie
020-8007777
hart@talpanetwork.com
Volg Hart van Nederland
© 2026 Talpa Network. Alle rechten voorbehouden. Geen tekst- en datamining.