Panel: koning moet in Kenia echt opkomen voor mensenrechten

Een meerderheid van de Nederlanders staat achter het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima aan Kenia, maar vindt dat mensenrechten een belangrijk aandachtspunt moeten zijn. Dat blijkt uit een peiling onder 2.772 respondenten van het Hart van Nederland-panel.

Over het bezoek van het koningspaar aan het Afrikaanse land is veel ophef, zowel in Kenia als in Nederland. President William Ruto wordt ervan beschuldigd mensenrechten te schenden.

Uit het onderzoek blijkt dat 60 procent van de Nederlanders in principe achter het staatsbezoek staat, maar wel met een kanttekening. Waar voor 15 procent de economische voordelen van het bezoek voorop staan, steunt een veel grotere groep van 45 procent het bezoek alleen als er ook echt aandacht is voor de mensenrechtensituatie in Kenia. 27 procent vindt echter dat het koningspaar beter thuis had kunnen blijven. 13 procent heeft geen mening.

Zo'n 75 procent van de panelleden is in zijn algemeenheid voorstander van staatsbezoeken van de koning om op die manier een hechtere economische band met andere landen te creëren, al vindt 21 procent dit niet kunnen bij dubieuze regimes. Uit het onderzoek blijkt dat 20 procent overwegend of geheel negatief is over staatsbezoeken van de koning, en de overige 5 procent heeft geen mening.

Aandacht in toespraak

Koning Willem-Alexander ging dinsdagavond tijdens het staatsbanket in Nairobi direct in op de zorgen over de mensenrechten. Tijdens zijn toespraak richtte hij zich tot de Keniaanse president William Ruto. "U bent op de hoogte van onze bezorgdheid over meldingen van ontvoeringen en straffeloosheid," zei hij. "We moedigen alle inspanningen aan om te zorgen dat er verantwoording plaatsvindt bij mensenrechtenschendingen."

Sinds Ruto’s aantreden in 2022 is er veel onrust in Kenia. Bij protesten tegen corruptie, inflatie en werkloosheid zouden tientallen mensen zijn ontvoerd en bij een bestorming van het parlementsgebouw afgelopen zomer vielen tientallen doden door politiegeweld. De koning benadrukte het belang van open gesprekken: "Als gelijkwaardige partners kunnen we dergelijke kwesties openhartig bespreken."

Eerder op de dag sprak Willem-Alexander met Keniaanse jongeren over hun toekomst en de situatie in het land. "Jonge Kenianen willen serieus genomen worden. Om als vrije burgers te werken aan de toekomst van hun land," zei hij in zijn toespraak.

Economische samenwerking

Naast mensenrechten draait het staatsbezoek ook om economische samenwerking. Nederland en Kenia werken samen op het gebied van handel, klimaatverandering en voedselzekerheid. Ook reist een Nederlandse delegatie van ministers mee, waaronder Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken), Reinette Klever (Buitenlandse Handel) en Ruben Brekelmans (Defensie).

De koning haalde in zijn speech ook zijn persoonlijke band met Kenia aan. "Mijn liefde voor Afrika heb ik al op jonge leeftijd meegekregen van mijn vader, die tien jaar van zijn jeugd doorbracht in het toenmalige Tanganyika", zei hij. In de jaren '80 en '90 werkte Willem-Alexander als piloot in Kenia, onder andere voor AMREF Flying Doctors en de Kenya Wildlife Service.