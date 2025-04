Tien Nederlanders krijgen unieke kans: met brief op bezoek bij koningspaar

Tien Nederlanders beginnen hun ochtend met klamme handen, want dinsdag krijgen ze de kans om koning Willem-Alexander en koningin Máxima te ontmoeten. Ze hebben, net als duizenden andere mensen, een brief geschreven aan het koningspaar en zijn verkozen om met hen in gesprek te gaan.

Elk jaar sturen zo’n 10.000 Nederlanders een brief naar de koning, vaak om zorgen te uiten over ons land of om persoonlijke ervaringen te delen. Met tussenkomst van het Kabinet van de Koning en de Dienst van het Koninklijk Huis worden deze allemaal beantwoord en bewaard.

Slechts een klein aantal wordt uitgenodigd om hun verhaal persoonlijk toe te lichten. De koning en koningin willen niet alleen luisteren, maar ook weten of hun gasten ideeën hebben voor oplossingen.

Thema's

De mensen die voor het gesprek zijn uitgenodigd, hebben geschreven over thema’s als zorg, solidariteit, polarisatie, huisvesting, het MKB en de posities van ouderen en mensen met een beperking in de samenleving. Op 1 november 2023 ontving het Koninklijk Paar voor het eerst tien briefschrijvers op het Paleis.