Doetinchem maakt zich klaar voor Koningsdag 2025: dit zijn de plannen

De voorbereidingen voor Koningsdag 2025 in Doetinchem zijn officieel begonnen. Met nog anderhalve maand te gaan tot 26 april worden de laatste puntjes op de i gezet. Woensdag presenteerde de gemeente het programma voor de feestdag, waarop de koninklijke familie de Achterhoek bezoekt.

In bovenstaande video geeft burgemeester Mark Boumans samen met de organisatoren een inkijkje in de plannen. Hieronder is ook de route te bekijken die de koninklijke familie zal volgen. De start is bij het Amphion Theater, waar een spektakel met motoren, Brek'rs en bijzondere fietsen te zien zal zijn die de bus begeleiden. Bij aankomst wacht een eerbetoon met vendeliers en een optreden van de band Normaal, die hun hit Oerend Hard speelt.

Langs de route worden verschillende thema’s uitgelicht die Doetinchem en de Achterhoek typeren. De Oranjes worden verwelkomd door schutterskoningen en -koninginnen, een traditie die diepgeworteld is in de regio. Verderop staan kunst en cultuur centraal, met optredens van lokale dansgroepen, een speciaal ontworpen stilleven en een muzikaal eerbetoon aan de Achterhoek.

Culinair en sport

Ook de Achterhoekse keuken krijgt een prominente plek. De koninklijke familie wordt 'achterom' ontvangen en schuift aan voor een feestelijk streekdiner, bereid door lokale koks met producten uit de regio.

Sport speelt een grote rol in de Achterhoek, en dat wordt zichtbaar in de Sportlaan van 0 tot 100, waar sporttalenten en vrijwilligers laten zien hoe beweging verbindt. Op het Raadhuisplein wordt een stukje van stadion De Vijverberg nagebouwd, waar een quiz plaatsvindt onder leiding van Graafschap-spelers.

De dag eindigt spectaculair bij de Doetinchemse Walmolen aan de Oude IJssel, waar Suzan & Freek optreden. Samen met een 60-koppig orkest begeleiden zij het slotmoment: het Wilhelmus dat door de hele stad zal klinken.

Activiteiten

Niet alleen op Koningsdag zelf, maar het hele weekend door zijn er activiteiten in Doetinchem. Op vrijdag en zaterdag wordt het Schouwburgplein omgetoverd tot een festivalterrein voor We Are Royals, een zangfestijn met Nederlandse artiesten. Verder zijn er van vrijdag tot en met zondag activiteiten op onder meer het Joop Sarsplein, de Grutstraat en het Simonsplein.