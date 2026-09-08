Panel: helft vindt plan om erkenning ON! in te trekken terecht

De helft van de Nederlanders vindt het terecht dat de minister van plan is de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Dat blijkt uit een dinsdag uitgevoerd onderzoek van het Hart van Nederland Panel. 29 procent vindt het plan niet terecht en 21 procent weet het niet.

Minister Rianne Letschert maakte dinsdag bekend dat ze de procedure is gestart om de voorlopige erkenning van ON! in te trekken. De omroep verdwijnt daarmee niet direct uit het publieke bestel. Eerst krijgt ON! de kans om op het voorgenomen besluit te reageren. Daarna neemt de minister een definitief besluit.

Meld je aan voor het Hart van Nederland-panel Wil jij meepraten over thema's zoals de toekomst van vuurwerk, lange wachtlijsten in de zorg of politieke besluiten? Meld je met deze blauwe knop aan voor het Hart van Nederland-panel en bepaal wat nieuws wordt!﻿ Meld je aan

Het is een uitzonderlijke stap. Een eerdere poging om ON! uit het publieke bestel te zetten strandde in 2023 omdat daarvoor onvoldoende juridische grond bestond. Nu ziet de minister drie mogelijke gronden voor intrekking. Het Commissariaat voor de Media stelt onder meer dat ON! structureel tekortschiet bij het naleven van regels, de besteding van publiek geld en journalistieke kwaliteitsnormen. Ook legde het Commissariaat binnen een jaar twee sancties op en heeft de NPO opnieuw om intrekking van de erkenning gevraagd.

Meerderheid negatief over ON!

De kritiek op ON! speelt al langer. De omroep raakte herhaaldelijk in opspraak over de journalistieke werkwijze en kreeg te maken met sancties en klachten. Ook een recente uitzending waarin over de opvattingen van Adolf Hitler werd gesproken, zorgde opnieuw voor veel ophef.

Sommige deelnemers aan het panel vinden daarom dat eerder ingrijpen nodig was. "ON mag wat mij betreft direct stoppen het was al een blunder dat die extreem rechtse roeptoeters zo'n groot podium kregen van ons belasting geld", schrijft een respondent.

Ook de Kamer steunt het besluit van de minister om de licentie van ON! in te trekken:

1:41 Kamer steunt besluit minister om licentie ON! in te trekken

Een andere deelnemer is eveneens kritisch, maar heeft moeite met de manier waarop nu wordt ingegrepen. "Ongehoord Nederland had allang aangepakt moeten worden bij alle wanbestuur problemen. Maar daar heeft ze het laten liggen, en uitgerekend nu gaat ze actie ondernemen na het Hitler filmpje (waar overtrokken op is gereageerd) en dat zet ons op een gevaarlijke neerwaartse spiraal."

Zorgen om verdwijnen rechts geluid

Van de panelleden die Ongehoord Nederland kennen reageerde 53 procent negatief over de omroep. Daartegenover staat 24 procent van de mensen die wel positief over de omroep zijn. Uit de open antwoorden blijkt dat tegenstanders van het besluit zich vooral zorgen maken over het verdwijnen van een rechts of conservatief geluid uit het publieke bestel.

"Gezien de hele linkse NPO/media is het belangrijk dat er ook voldoende tegengeluid komt. Dat de stem van rechts en conservatief Nederland ook te horen en zien is", schrijft een respondent.

Een andere deelnemer zegt: "Schandalig dat D66 minister omroep ON wil stoppen. Ik wil alle info krijgen, van alle groeperingen of het nu communisten, zwarten, homo's of wat voor groepering dan ook."

Maak van Hart van Nederland je Google-favoriet

Letschert stelt zelf dat de politieke kleur van ON! geen reden is voor haar voorgenomen besluit. Volgens de minister gaat het om het functioneren van de organisatie en niet om het geluid dat de omroep vertegenwoordigt.

Die twee zaken hoeven volgens een andere deelnemer ook niet hetzelfde te zijn: "Ongehoord Nederland niet helemaal laten verdwijnen, maar intern omvormen. Het rechtse geluid moet wel gehoord en gezien blijven zonder nazistische invloeden."