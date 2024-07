Ode aan de aardappel: gemiddeld drie dagen per week en het liefst op deze manier

Je kan ze koken, bakken, poffen, pureren, frituren of ze in een ovenschotel gooien: de aardappel is misschien wel het meest diverse voedsel dat we kennen in Nederland. Jarenlang stond de aardappel op eenzame hoogte in ons dieet maar de aardappel staat de laatste jaren steeds minder vaak op ons boodschappenlijstje.

Ze zijn gezond, zitten vol vitamines en goede voedingsstoffen en ze worden al eeuwen gebruikt in de meest oer-Hollandse gerechten. Grote kans dat jij ze deze week, in welke vorm dan ook, hebt gegeten. Want dat er nog echte aardappeleters in Nederland zijn komt ook duidelijk naar voren uit ons Hart van Nederland-panel.

Goede bron van voedingsstoffen In de meeste landen worden aardappelen zelfs als groente beschouwd. De aardappel is in tegenstelling tot vele andere koolhydraten namelijk een bron van voedingsvezels, vitamine C, vitamine B, foliumzuur en kalium. Aardappelen (gekookt) krijgen niet voor niets het gezondheidscijfer 7,9 van voedingswaardetabel.nl. Daarmee scoort de aardappel stukken beter dan pasta (5,3) of witte rijst (6,3).

Bijna iedereen eet wel een of meerdere dagen per week aardappels, blijkt uit ons representatief onderzoek waar deze keer 2.371 respondenten aan meededen. Een klein aantal (3 procent) eet ze iedere dag, blijkt uit ons panel. De meeste mensen (23 procent) eten drie dagen per week piepers. Een klein groepje van 3 procent eet helemaal nooit aardappelen.

Hoe vaak eet jij aardappelen? Aan leden van het panel werd gevraagd hoe vaak ze deze week aardappelen hebben gegeten: Een keer per week: 12 procent Twee keer per week: 19 procent Drie keer per week: 23 procent Vier keer per week: 18 procent Vijf keer per week: 12 procent Zes keer per week: 5 procent Alle dagen van de week: 3 procent Eet nooit aardappelen: 3 procent Normaal eet ik wel aardappelen maar deze week toevallig niet: 5 procent

Hoe eten wij de aardappel het liefst?

Zoals hierboven al werd opgesomd: de aardappel is op een tal van manieren te bereiden. De panelleden werden ook gevraagd op welke manier zij de aardappel het lekkerst vinden. Het zal je misschien niet verbazen maar uit de frituur (49 procent) vinden de meeste deelnemers de aardappel het lekkerst. Een goede tweede is in een stamppot (48 procent).

De gezondste manier om een aardappel te eten (koken) is goed voor het brons, 24 procent van de mensen vinden dat de lekkerste manier om eetbare knol te eten. Een iets kleinere groep (23 procent) vindt het lekker als je krieltjes met kruiden in een pan bakt. Een op de vijf (20 procent) trekt de pieper het liefst uit een zak in de vorm van chips.